Πυροβολισμοί έξω από λύκειο στη Νεμπράσκα - Ένας τραυματίας

Οι πρώτοι διασώστες επενέβησαν άμεσα στο σημείο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πυροβολισμοί έξω από λύκειο στη Νεμπράσκα - Ένας τραυματίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς έξω από το Λύκειο Μπερκ στη Νεμπράσκα.
  • Οι πρώτοι διασώστες επενέβησαν άμεσα και οι αρχές συνέλαβαν ένα ακόμη άτομο.
  • Το σχολείο και οι υπηρεσίες ασφαλείας έλαβαν μέτρα για την προστασία των μαθητών πριν την έναρξη των μαθημάτων.
  • Οι μαθητές οδηγήθηκαν στο κεντρικό κτήριο για να απομονωθούν από την αστυνομική έρευνα στην κύρια είσοδο.
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Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα στη Νεμπράσκα των ΗΠΑ, έξω από το Λύκειο Μπερκ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.

Οι πρώτοι διασώστες επενέβησαν άμεσα στο σημείο, ενώ οι αρχές επιβολής του νόμου έθεσαν γρήγορα ένα ακόμη άτομο υπό κράτηση.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Κομητείας Ντάγκλας έλαβαν την πρώτη κλήση κινδύνου στις 7:32 π.μ (τοπική ώρα) με αποτέλεσμα να σταλεί άμεσα πλήρωμα του Πυροσβεστικού Τμήματος της Όμαχα για την παροχή ιατρικής βοήθειας στην περίμετρο των εγκαταστάσεων.

Οι διευθυντές του σχολείου και οι αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας αντέδρασαν αμέσως, προκειμένου να προστατεύσουν τους μαθητές, καθώς τα μαθήματα ήταν έτοιμα να ξεκινήσουν.

Το προσωπικό κατεύθυνε τους μαθητές που έφταναν στο σχολείο να εισέλθουν στο κεντρικό κτήριο, ώστε να παραμείνουν πλήρως απομονωμένοι από την ενεργή αστυνομική έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη ακριβώς έξω από την κύρια είσοδο του σχολείου.

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