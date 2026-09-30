Άνδρας άνοιξε πυρ κατά συναδέλφων του σε κατάστημα στη Βιρτζίνια - Τρεις νεκροί

Ένας άνδρας άνοιξε πυρ κατά συναδέλφων του σε ένα κατάστημα στη βόρεια Βιρτζίνια, σκοτώνοντας δύο από αυτούς και τραυματίζοντας σοβαρά έναν τρίτο, πριν αυτοκτονήσει, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 37χρονος Μάρβιν Γκραντ από τη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, άνοιξε πυρ κατά των συναδέλφων του σε μια επιχείρηση ενοικίασης εξοπλισμού στο Μανάσας, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μανάσας, Νταγκ Κιν, σε συνέντευξη Τύπου.

Στη συνέχεια, ο δράστης διέφυγε με όχημα από το σημείο και οι αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν από το σήμα του κινητού του σε έναν αυτοκινητόδρομο στην κομητεία Όγκαστα. Έπειτα από μια καταδίωξη, ο Γκραντ σταμάτησε στην μέση του δρόμου, βγήκε από το όχημα του και αυτοπυροβολήθηκε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας ταυτοποίησε τους δύο εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους ως τον 48χρονο Ρίτσαρντ Λαμόντ και τον 33χρονο Κρίστοφερ Σεράνο. Από το περιστατικό, τραυματίστηκε και ένας τρίτος εργαζόμενος, ο οποίος μεταφέρθηκε σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο στο Φέρφαξ.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθεί το κίνητρο του δράστη.