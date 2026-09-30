Χανιά: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροδότησης και αναποδογύρισε - Δύο συλλήψεις

Ένα τροχαίο ατύχημα που προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή στην Παρηγοριά Χανίων.

Το αποτέλεσμα του σοβαρού τροχαίου ήταν ένα αυτοκίνητο να καταλήξει αναποδογυρισμένο στο πεζοδρόμιο αφού πρώτα προσέκρουσε σε κουτί της ΔΕΗ και στη συνέχεια σε κολόνα.

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