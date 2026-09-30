Η Βρετανία εξετάζει δεύτερο δημοψήφισμα για το Brexit - Γαλλία και Ισπανία την καλούν να επιστρέψει

Snapshot Ο Άν Μπέρναμ, ηγέτης Εργατικών θεωρεί πιθανό το επόμενο εκλογικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει δημοψήφισμα για την επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ.

Οι ηγέτες της Γαλλίας και της Ισπανίας τάσσονται υπέρ της επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους όρους που θα συμφωνηθούν.

Η ΕΕ προειδοποιεί ότι η Βρετανία δεν θα επανενταχθεί με τους προηγούμενους ειδικούς όρους, όπως η δημοσιονομική έκπτωση και πιθανόν θα πρέπει να υιοθετήσει το ευρώ και τη ζώνη Σένγκεν.

Ο Μπέρναμ δηλώνει ανοιχτός σε όλες τις επιλογές για τη μελλοντική σχέση με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επιστροφής ή της τελωνειακής ένωσης.

Οι Συντηρητικοί αντιδρούν αρνητικά στην πρόταση για δεύτερο δημοψήφισμα, υποστηρίζοντας ότι θα ενισχύσει την απογοήτευση του κοινού από το πολιτικό σύστημα. Snapshot powered by AI

Ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι είναι «πιθανό» το επόμενο εκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών να περιλαμβάνει δημοψήφισμα με ερώτημα την επιστροφή ή μη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πιο σαφή μέχρι σήμερα ένδειξη των προθέσεών του να ανατρέψει, όπως υποστηρίζει, τις συνέπειες του Brexit.

Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που οι ηγέτες της Γαλλίας και της Ισπανίας τάσσονται ανοιχτά υπέρ της επιστροφής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τετάρτη ότι θα ήταν «εξαιρετικά νέα» και «μια καλή απόφαση» εάν η Βρετανία επέλεγε να επανενταχθεί στην ΕΕ, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε ότι η χώρα θα γινόταν δεκτή πίσω στην Ένωση «με ανοιχτές αγκάλες».

Ο Μπέρναμ δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο ανατροπής του Brexit, επιμένοντας ότι θα μπορούσε να φτάσει «μέχρι τέλους» και να προτείνει την πλήρη επιστροφή στην ΕΕ.

Μιλώντας στο ITV News, υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται για μια βιαστική προσφυγή σε δημοψήφισμα», καθώς, όπως είπε, επιδιώκει πρώτα να διαμορφωθεί πολιτική συναίνεση για τη μελλοντική σχέση της Βρετανίας με τις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι εάν η κοινή γνώμη «κινείται προς την κατεύθυνση» της επανένταξης, θα μπορούσε να δεσμευτεί στο επόμενο εκλογικό πρόγραμμα για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παρακαμφθεί το δημοψήφισμα και οι Εργατικοί να προσέλθουν στις επόμενες γενικές εκλογές με σαφή δέσμευση για επιστροφή στην ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει κατηγορήσει το Brexit για μια δεκαετία στασιμότητας και διχασμού, δήλωσε επίσης ότι δεν είναι «αρκετό» να παραμείνει το θέμα σε εκκρεμότητα και δεσμεύτηκε να το επανεξετάσει.

Ερωτηθείς από το BBC αν επιθυμεί την επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, απάντησε ότι θέλει να εξετάσει τα «πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα» όλων των διαθέσιμων επιλογών για τη μελλοντική σχέση της χώρας με τις Βρυξέλλες.

Μία από αυτές, είπε, θα ήταν να «φτάσουμε μέχρι τέλους» και να αποκατασταθεί η πλήρης ιδιότητα μέλους.

Μακρόν: Δεν μπορείς να επιλέγεις μόνο ό,τι σε συμφέρει

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε τις δηλώσεις Μπέρναμ, προειδοποίησε όμως ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάποια ενδιάμεση λύση ως προς τους όρους συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, όταν θελήσει να επανασυνδεθεί μαζί μας, το να βρίσκεται εκτός δημιουργεί ένα πρόβλημα: δεν μπορείς να επιλέγεις κατά βούληση ανάμεσα στις ελευθερίες της Ένωσης ούτε να αποφασίζεις ότι θα κρατήσεις μόνο ό,τι σε συμφέρει και θα απορρίψεις τα υπόλοιπα», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πέδρο Σάντσεθ.

Πρώην αξιωματούχοι της ΕΕ που είχαν αναλάβει τις διαπραγματεύσεις για το Brexit έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο επέλεγε να επιστρέψει, δεν θα απολάμβανε «εξαιρετικούς» ή ειδικούς όρους.

Η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές ότι η Βρετανία θα μπορούσε να υποβάλει αίτημα επανένταξης, ωστόσο θεωρείται απίθανο να επιστρέψει με τους ίδιους όρους που ίσχυαν πριν από το Brexit.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε, για παράδειγμα, να κληθεί να υιοθετήσει το ευρώ, να ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν και πιθανότατα δεν θα εξασφάλιζε εκ νέου τη δημοσιονομική έκπτωση που είχε διαπραγματευτεί στο παρελθόν.

Η συγκεκριμένη έκπτωση είχε συμφωνηθεί από τη Μάργκαρετ Θάτσερ το 1984 και μείωνε τη βρετανική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά περίπου 66%.

«Το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό»

Στην πρώτη ομιλία του σε συνέδριο των Εργατικών ως ηγέτης του κόμματος, ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε «περισσότερο κακό παρά καλό».

Παράλληλα, είχε δεσμευτεί να παρουσιάσει στη χώρα όλες τις διαθέσιμες επιλογές περίπου την περίοδο της επόμενης συνόδου κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου–ΕΕ, αργότερα μέσα στο έτος.

Το εκλογικό πρόγραμμα των Εργατικών το 2024 είχε αποκλείσει την ένταξη σε τελωνειακή ένωση, την επιστροφή στην ενιαία αγορά και την επαναφορά της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Μπέρναμ είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι θα παρέμενε πιστός στις λεγόμενες «κόκκινες γραμμές» του κόμματος για το Brexit, έκτοτε όμως έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι έτοιμος να εισηγηθεί την υπέρβασή τους στο μέλλον.

«Υπάρχουν σαφώς επιλογές που πρέπει να εξετάσουμε και πρέπει να δούμε ποιες από αυτές είναι εφικτές, καθώς και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμιάς», δήλωσε στο BBC.

Μια ακόμη επιλογή, πρόσθεσε, θα ήταν η πρόταση του πρώην Συντηρητικού υπουργού Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν για επανένταξη στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ.

«Θα μπορούσαμε να παραμείνουμε εκεί όπου βρισκόμαστε σήμερα. Είναι σίγουρα μία επιλογή, εάν ο κόσμος θεωρεί ότι αυτή είναι η σωστή θέση», είπε.

«Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε όσα έχει πει ο Τζορτζ Όσμπορν για την τελωνειακή ένωση, όσα πρότειναν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες στο συνέδριό τους σχετικά με την ενιαία αγορά ή θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι τέλους».

Ο Όσμπορν είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στον Independent ότι το Brexit «υπήρξε χάος» και ότι, μολονότι η πλήρης επιστροφή στην ΕΕ θα ήταν δύσκολη, η επανένταξη στην τελωνειακή ένωση θα μπορούσε να περιορίσει μέρος των πιέσεων που δέχεται η βρετανική οικονομία.

Αντιδράσεις από τους Συντηρητικούς

Η κίνηση του Μπέρναμ προκάλεσε άμεση αντίδραση από τους Συντηρητικούς, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι επιχειρεί να «ξανανοίξει παλιές πληγές, αναβιώνοντας τις μάχες των χρόνων του Brexit».

Ο πρώην υπουργός των Συντηρητικών Μάικλ Γκόουβ, ο οποίος είχε ηγηθεί της εκστρατείας υπέρ της εξόδου από την ΕΕ μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, υποστήριξε ότι η ανατροπή του Brexit θα ενίσχυε την απογοήτευση των πολιτών από το βρετανικό πολιτικό σύστημα, καθώς θα σήμαινε εκ νέου μεταφορά αρμοδιοτήτων σε κρίσιμους τομείς πολιτικής προς τις Βρυξέλλες.

Οι δηλώσεις Μπέρναμ ακολουθούν σειρά δημοσκοπήσεων των τελευταίων 12 μηνών, οι οποίες δείχνουν ότι πολλοί ψηφοφόροι θεωρούν πως το Brexit δεν απέδωσε και ότι ένα δεύτερο δημοψήφισμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ψήφο υπέρ της επιστροφής στην ΕΕ.

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Public First για το Politico, ακόμη και περίπου οι μισοί υποστηρικτές του Reform θεωρούν ότι η Βρετανία θα πρέπει να έχει στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ επτά στους δέκα ψηφοφόρους δηλώνουν ότι επιθυμούν στενότερη σχέση με τις Βρυξέλλες.

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