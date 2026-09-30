Ιταλία: Δήμαρχος μπλόκαρε την υπηκοότητα σε σύζυγο Ιταλού επειδή δεν μιλούσε τη γλώσσα

Snapshot Ο δήμαρχος της κωμόπολης Καντονέγκε ανέστειλε την ορκωμοσία Ιταλίας σε Μαροκινή γυναίκα επειδή δεν μιλούσε ικανοποιητικά ιταλικά.

Η γυναίκα ζει στην Ιταλία 15 χρόνια και είναι παντρεμένη με Ιταλό πολίτη, αλλά δεν κατάφερε να επικοινωνήσει στα ιταλικά ούτε σε δεύτερη επίσκεψη στα δημοτικά γραφεία.

Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι η γνώση της ιταλικής γλώσσας επιπέδου Β1 είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της ιταλικής υπηκοότητας.

Η τοπική νομαρχία απαιτεί την κατάθεση πιστοποιητικού ιταλομάθειας επιπέδου Β1 για να προχωρήσει η διαδικασία χορήγησης υπηκοότητας.

Η απόφαση προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση και νομικές διαφωνίες σχετικά με την αναγκαιότητα νέων γλωσσικών τεστ για όσους έχουν άδεια παραμονής αορίστου χρόνου. Snapshot powered by AI

Σε κεντρικό ζήτημα της ιταλικής επικαιρότητας μετατρέπεται η απόφαση του δημάρχου της κωμόπολης Καντονέγκε, έξω από την Πάδοβα, να αρνηθεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη χορήγηση της ιταλικής υπηκοότητας σε γυναίκα από το Μαρόκο, η οποία είναι παντρεμένη εδώ και δεκαπέντε χρόνια με Ιταλό πολίτη.

Η εμπλοκή σημειώθηκε την ημέρα της επίσημης τελετής, η οποία περιλαμβάνει και την ανάγνωση του σχετικού όρκου. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Μάρκο Σκιεζάρο, ρώτησε τη γυναίκα πώς είναι, αλλά εκείνη αδυνατούσε να καταλάβει τι της έλεγε και δεν ήταν σε θέση να διαβάσει την ορκωμοσία. Μπροστά σε αυτή την εικόνα, ο δήμαρχος αποφάσισε να «παγώσει» προσωρινά τη διαδικασία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Corriere della Sera, η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε στη δεύτερη επίσκεψη που έκανε η ενδιαφερόμενη στα δημοτικά γραφεία συνοδευόμενη από συγγενή της, καθώς και πάλι δεν κατάφερε να συνεννοηθεί στα ιταλικά με τους υπαλλήλους.

Στήριξη από το υπουργείο Εσωτερικών

Το περιστατικό έφτασε μέχρι την αρμόδια υπηρεσία του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ξεκαθάρισε ότι όποιος αιτείται την ιταλική υπηκοότητα οφείλει να γνωρίζει ικανοποιητικά τη γλώσσα. Την ίδια ώρα, η τοπική νομαρχία έθεσε ως απαράβατο όρο την κατάθεση πιστοποιητικού ιταλομάθειας επιπέδου Β1 για να μπορέσει να προχωρήσει ο φάκελος.

Η κίνηση του Σκιεζάρο προκάλεσε άμεσα πολιτική αντιπαράθεση, με την κεντροαριστερή αντιπολίτευση να ζητά έλεγχο για πιθανή υπέρβαση αρμοδιοτήτων. Νομικοί υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που η γυναίκα διέθετε ήδη άδεια παραμονής αορίστου χρόνου, δεν απαιτούνταν νέα γλωσσικά τεστ. Όμως, το υπουργείο Εσωτερικών στηρίζει μέχρι στιγμής ανοιχτά τον δήμαρχο, επιμένοντας ότι ο άνετος χειρισμός της ιταλικής γλώσσας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την απόκτηση της υπηκοότητας.

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