Αφθώδης πυρετός: Ο Στρατός ολοκλήρωσε την ταυτοποίηση όλων των κτηνοτροφικών εκτροφών στη Μυτιλήνη

Snapshot Ο Στρατός ολοκλήρωσε την πλήρη ταυτοποίηση και ιχνηλάτηση όλων των κτηνοτροφικών εκτροφών στη Μυτιλήνη για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον κεντρικό συντονισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ξεκίνησε στις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι στρατιωτικοί κτηνίατροι εργάστηκαν με αφοσίωση για να στηρίξουν τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς στο πεδίο.

Η ημερολογιακή δέσμευση για ολοκλήρωση της επιχείρησης έως τις 30 Σεπτεμβρίου τηρήθηκε αυστηρά.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ευχαρίστησε το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και τα στελέχη της Περιφέρειας για τον συντονισμό και την ακούραστη εργασία τους. Snapshot powered by AI

Με την πλήρη ταυτοποίηση και ιχνηλάτηση του συνόλου των εγγεγραμμένων κτηνοτροφικών εκτροφών στη Μυτιλήνη ολοκληρώθηκε σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2026, η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον κεντρικό συντονισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

«Οι στρατιωτικοί κτηνίατροι εργάστηκαν με υποδειγματική αφοσίωση από τις 3 Σεπτεμβρίου, όταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέλαβε τον κεντρικό επιχειρησιακό συντονισμό για την αντιμετώπιση της κρίσης του αφθώδους πυρετού, προκειμένου να συνδράμουμε τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς στο πεδίο» είπε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης.

Ο υφυπουργός έκανε λόγο για τήρηση στο ακέραιο της ημερελογιακής δέσμευσης.

«Τηρώντας στο ακέραιο την ημερολογιακή δέσμευση που είχαμε αναλάβει για την 30ή Σεπτεμβρίου, φέραμε εις πέρας ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο για την πλήρη ταυτοποίηση και ιχνηλάτηση των εκτροφών» επισήμανε.

Τέλος, ευχαρίστησε θερμά όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τα στελέχη της Περιφέρειας, που εργάστηκαν ακούραστα και συντονισμένα για αυτό το καλό αποτέλεσμα.

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