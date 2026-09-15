Μυτιλήνη: Απορρίφθηκε η πρόταση παύσης των θανατώσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Η πρόταση είχε συμφωνηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου

Ελένη Ευστρατίου

Μυτιλήνη: Απορρίφθηκε η πρόταση παύσης των θανατώσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την πρόταση παύσης των θανατώσεων αιγοπροβάτων στη Μυτιλήνη μετά από θετικά κρούσματα αφθώδους πυρετού.
  • Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για την παύση των θανατώσεων είχε ληφθεί μετά από διαμαρτυρίες κτηνοτρόφων της Λέσβου.
  • Η τριμελής επιτροπή που εξέτασε τη νομιμότητα της απόφασης ψήφισε υπέρ της απόρριψης με 2 ψήφους έναντι 1.
  • Τα μέτρα ελέγχου και ιχνηλάτησης, καθώς και οι θανατώσεις θετικών ζώων, συνεχίζονται σύμφωνα με τους κανόνες της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Οι κτηνοτρόφοι ζητούν αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των κρουσμάτων, καθώς έχουν θανατωθεί πάνω από 20.000 ζώα στο νησί.
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Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για την παύση θανατώσεων αιγοπροβάτων στη Μυτιλήνη, αφού εντοπιστούν θετικά στον αφθώδη πυρετό.

Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της ζωονόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία των θανατώσεων ζώων που προβλέπεται από τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η τριμελής επιτροπή που εξέτασε τη νομιμότητα της απόφασης τάχθηκε υπέρ της απόρριψής της με ψήφους 2 υπέρ και μία ψήφο κατά. Επομένως, η διαδικασία ελέγχων και ιχνηλάτισης των κρουσμάτων από τα αρμόδια υπουργεία συνεχίζεται και όσα κοπάδια βρεθούν με θετικό κρούσμα πρέπει να θανατωθούν. Σημειώνεται ότι τα μέτρα αυτά βασίζονται σε κανόνες της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκρίζωση της νόσου.

Οι κτηνοτρόφοι, αντιθέτως, συνεχίζουν να ζητούν αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των κρουσμάτων, καθώς έως τώρα έχουν θανατωθεί περισσότερα από 20.000 ζώα του νησιού. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, δήλωσε ότι συντάσσεται υπέρ της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με το «Στο Νησί» και ανακοίνωσε ότι περιμένει το σκεπτικό της απόφασης.

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