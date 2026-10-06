Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/10)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3128) της Τρίτης 6 Οκτωβρίου που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία για τα 100.000 ευρώ αναδείχθηκαν τρεις νικητές.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 2, 5, 11, 14, 17 και Τζόκερ ο αριθμός 10.

Στην κλήρωση της Πέμπτης (8/10) το Τζόκερ θα μοιράσει στη πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ.