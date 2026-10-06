Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/10)
Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν την Τρίτη (6/10)
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Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3128) της Τρίτης 6 Οκτωβρίου που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ.
Στη δεύτερη κατηγορία για τα 100.000 ευρώ αναδείχθηκαν τρεις νικητές.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 2, 5, 11, 14, 17 και Τζόκερ ο αριθμός 10.
Στην κλήρωση της Πέμπτης (8/10) το Τζόκερ θα μοιράσει στη πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ.
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