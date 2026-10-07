Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη

Snapshot Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του Άννα Συνούλη και άλλοι έξι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες κατά του e-ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών.

Το κύκλωμα ίδρυσε περίπου 25 εταιρείες-φαντάσματα από το 2013, κυρίως σε τομείς όπως διαφημιστικές, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης.

Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνοντας απλήρωτες εισφορές και φόρους, ενώ στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν και γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία εργαζόμενης που διαπίστωσε ότι της είχαν δηλώσει ψεύτικο εισόδημα σχεδόν 20.000 ευρώ, δημιουργώντας πρόβλημα στην λήψη επιδομάτων.

Η σύλληψη του Καμπούρη ήταν επεισοδιακή και έγινε σε πολυκατοικία στον Άλιμο με τη χρήση κλειδαρά, ενώ το κύκλωμα εξέδιδε και εικονικά τιμολόγια για το κόμμα ΛΑΟΣ. Snapshot powered by AI

Ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων σχετικά με την απάτη που είχαν στήσει ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, Άννα Συνούλη.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και έξι ακόμα άτομα κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες κατά του e-ΕΦΚΑ. Το κύκλωμα ίδρυε εταιρείες μέσω «αχυρανθρώπων» που λειτουργούσαν προσωρινά και στη συνέχεια απέφευγαν την καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούσαν περιελάμβαναν διαφημιστικές, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης και μόδας.Το κύκλωμα εξέδιδε τιμολόγια και στο κόμμα ΛΑΟΣ, του οποίου πρόεδρος ήταν ο Καμπούρης.

Οι πρώτες εταιρίες συστήθηκαν το 2013 και τα επόμενα χρόνια δημιουργήθηκαν περίπου 25 εταιρίες - φαντάσματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο στενό περιβάλλον του Φίλιππου Καμπούρη υπάρχει άτομο του τηλεοπτικού χώρου με το ψευδώνυμο «Mr Κωλοτούμπας».

Στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν πλέον και πασίγνωστα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής για την απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Πάνω από 10 γνωστοί τραγουδιστές, ονόματα πρώτης γραμμής από τον χώρο του παραδοσιακού και του λαϊκού πενταγράμμου, αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της Οικονομικής Αστυνομίας προκειμένου να καταθέσουν.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Εμφανίζονταν ως πετυχημένοι επιχειρηματίες, εξαπατώντας τον ΕΦΚΑ και φοροδιαφεύγοντας συστηματικά, με τη ζημία σε βάρος του Δημοσίου να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Με όχημα νόμιμες εταιρίες, προχωρούσαν στο άνοιγμα εικονικών επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με δύο επιχειρηματίες και δύο λογιστές είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 4 «αχυρανθρώπους» που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες. Ανάμεσά τους και δύο άτομα που αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα.

Συνολικά, η ζημία ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον ΕΦΚΑ και 3,5 εκατομμύρια από απλήρωτους φόρους και φορολογικές παραβάσεις.

Για τις εταιρίες που ίδρυαν δεν απέδιδαν ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, απέκρυπταν έσοδα, παρουσίαζαν εικονικές δαπάνες και δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ.

Όταν κινούνταν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, έβαζαν λουκέτο στις επιχειρήσεις, αφήνοντας τα χρέη απλήρωτα.

Διαφημιστικές εταιρίες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων ήταν ανάμεσα στις 25 επιχειρήσεις που είχε ανοίξει το κύκλωμα.

Η καταγγελία που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου»

Σύμφωνα με το Mega πρώην εργαζόμενη εταιρίας του Φίλιππου Καμπούρη κατήγγειλε στις Αρχές πως ενώ λάμβανε μισθό 600 ευρώ, όταν πήγε να υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2023 διαπίστωσε πως της είχαν δηλώσει σχεδόν 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λαμβάνει επιδόματα.

Η ίδια διαπίστωσε ότι τα χρήματα που λάμβανε προέρχονταν από ανύπαρκτες εταιρίες και τότε προέβη σε καταγγελία.

Από την τηλεόραση, πρόεδρος του ΛΑΟΣΟ Φίλιππος Καμπούρης από το είδος που ονομάστηκε καλτ TV, με αρκετές εκκεντρικές παρουσίες, πέρασε στην πολιτική αναλαμβάνοντας την προεδρία του ΛΑΟΣ το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύκλωμα έκοβε εικονικά τιμολόγια και για λογαριασμό του κόμματος. Η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη, σε τετραώροφη πολυκατοικία στον Άλιμο, ήταν επεισοδιακή, καθώς το ζευγάρι δεν άνοιξε στην Αστυνομία και χρειάστηκε να επιστρατευτεί κλειδαράς.

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