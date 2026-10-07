Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη

Η καταγγελία που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου»

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του Άννα Συνούλη και άλλοι έξι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες κατά του e-ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών.
  • Το κύκλωμα ίδρυσε περίπου 25 εταιρείες-φαντάσματα από το 2013, κυρίως σε τομείς όπως διαφημιστικές, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης.
  • Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνοντας απλήρωτες εισφορές και φόρους, ενώ στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν και γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.
  • Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία εργαζόμενης που διαπίστωσε ότι της είχαν δηλώσει ψεύτικο εισόδημα σχεδόν 20.000 ευρώ, δημιουργώντας πρόβλημα στην λήψη επιδομάτων.
  • Η σύλληψη του Καμπούρη ήταν επεισοδιακή και έγινε σε πολυκατοικία στον Άλιμο με τη χρήση κλειδαρά, ενώ το κύκλωμα εξέδιδε και εικονικά τιμολόγια για το κόμμα ΛΑΟΣ.
Snapshot powered by AI

Ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων σχετικά με την απάτη που είχαν στήσει ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, Άννα Συνούλη.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και έξι ακόμα άτομα κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες κατά του e-ΕΦΚΑ. Το κύκλωμα ίδρυε εταιρείες μέσω «αχυρανθρώπων» που λειτουργούσαν προσωρινά και στη συνέχεια απέφευγαν την καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούσαν περιελάμβαναν διαφημιστικές, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης και μόδας.Το κύκλωμα εξέδιδε τιμολόγια και στο κόμμα ΛΑΟΣ, του οποίου πρόεδρος ήταν ο Καμπούρης.

Οι πρώτες εταιρίες συστήθηκαν το 2013 και τα επόμενα χρόνια δημιουργήθηκαν περίπου 25 εταιρίες - φαντάσματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο στενό περιβάλλον του Φίλιππου Καμπούρη υπάρχει άτομο του τηλεοπτικού χώρου με το ψευδώνυμο «Mr Κωλοτούμπας».

Στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν πλέον και πασίγνωστα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής για την απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Πάνω από 10 γνωστοί τραγουδιστές, ονόματα πρώτης γραμμής από τον χώρο του παραδοσιακού και του λαϊκού πενταγράμμου, αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της Οικονομικής Αστυνομίας προκειμένου να καταθέσουν.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Εμφανίζονταν ως πετυχημένοι επιχειρηματίες, εξαπατώντας τον ΕΦΚΑ και φοροδιαφεύγοντας συστηματικά, με τη ζημία σε βάρος του Δημοσίου να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Με όχημα νόμιμες εταιρίες, προχωρούσαν στο άνοιγμα εικονικών επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με δύο επιχειρηματίες και δύο λογιστές είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 4 «αχυρανθρώπους» που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες. Ανάμεσά τους και δύο άτομα που αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα.

Συνολικά, η ζημία ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον ΕΦΚΑ και 3,5 εκατομμύρια από απλήρωτους φόρους και φορολογικές παραβάσεις.

Για τις εταιρίες που ίδρυαν δεν απέδιδαν ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, απέκρυπταν έσοδα, παρουσίαζαν εικονικές δαπάνες και δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ.

Όταν κινούνταν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, έβαζαν λουκέτο στις επιχειρήσεις, αφήνοντας τα χρέη απλήρωτα.

Διαφημιστικές εταιρίες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων ήταν ανάμεσα στις 25 επιχειρήσεις που είχε ανοίξει το κύκλωμα.

Η καταγγελία που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου»

Σύμφωνα με το Mega πρώην εργαζόμενη εταιρίας του Φίλιππου Καμπούρη κατήγγειλε στις Αρχές πως ενώ λάμβανε μισθό 600 ευρώ, όταν πήγε να υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2023 διαπίστωσε πως της είχαν δηλώσει σχεδόν 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λαμβάνει επιδόματα.

Η ίδια διαπίστωσε ότι τα χρήματα που λάμβανε προέρχονταν από ανύπαρκτες εταιρίες και τότε προέβη σε καταγγελία.

Από την τηλεόραση, πρόεδρος του ΛΑΟΣΟ Φίλιππος Καμπούρης από το είδος που ονομάστηκε καλτ TV, με αρκετές εκκεντρικές παρουσίες, πέρασε στην πολιτική αναλαμβάνοντας την προεδρία του ΛΑΟΣ το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύκλωμα έκοβε εικονικά τιμολόγια και για λογαριασμό του κόμματος. Η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη, σε τετραώροφη πολυκατοικία στον Άλιμο, ήταν επεισοδιακή, καθώς το ζευγάρι δεν άνοιξε στην Αστυνομία και χρειάστηκε να επιστρατευτεί κλειδαράς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Φόβοι για επενδυτικό κενό μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – Τα «αγκάθια» της επόμενης ημέρας

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετεγκατάσταση: Ποιοι μπορούν να πάρουν 10.000 ευρώ – Ανοίγει στις 14 Οκτωβρίου η πλατφόρμα

07:18LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας: Νέα αποκάλυψη μετά την Κάθλιν Τέρνερ – Η σχέση του με πρωταγωνίστρια του «Βασικού Ενστίκτου»

07:12LIFESTYLE

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της και υπόσχεση ότι «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης «έσβησε» τις φωτιές - Τι είπε για Δένδια και Άδωνι και τι απέφυγε να πει

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Εύα Μαρί Σεντ – Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ και του Καζάν

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση και μέθη στην κόρη της» - Νέα μαρτυρία για τη μέθη

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση Plasma Echo: Πράκτορες του FBI του Μπάιντεν παρακολουθούσαν κρυφά τη σύζυγο και τον γιο του Τραμπ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Το διπλό στοίχημα και τα ηχηρά μηνύματα στο κρίσιμο γεωπολιτικό μομέντουμ

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σε αστυνομικό κλοιό το κέντρο της Αθήνας λόγω Ρούμπιο: Απαγόρευση συγκεντρώσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

06:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: «Η σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη»

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (7/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του - Η καταγγελία, η επεισοδιακή σύλληψη και ο «Mr Κωλοτούμπας»

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Με λίγες αραιές νεφώσεις και με άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη στα δυτικά

06:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής – Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Παρουσία μακρόν η εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου M51.3: «Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται»

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της – «Ιατρικά πρωτοφανής» η ανάρρωσή της

05:06WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:25LIFESTYLE

Η απάντηση Δημητρακόπουλου στην ανακοίνωση Καρβέλα: «Έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, όσα προβλέπονται»

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους - Ακέφαλες οι σοροί τους

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του - Η καταγγελία, η επεισοδιακή σύλληψη και ο «Mr Κωλοτούμπας»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της – «Ιατρικά πρωτοφανής» η ανάρρωσή της

21:23ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει ξανά ο καιρός - Έρχεται νέα επιδείνωση τις επόμενες ημέρες

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/10)

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σε αστυνομικό κλοιό το κέντρο της Αθήνας λόγω Ρούμπιο: Απαγόρευση συγκεντρώσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

06:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής – Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ

07:12LIFESTYLE

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της και υπόσχεση ότι «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

06:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

21:52ΕΘΝΙΚΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Τι θα πει στην Πνύκα αύριο - Η αναφορά στην Ελλάδα ως γενέτειρα της Δύσης και τη Χριστιανοσύνη - Η έκκληση για την υπεράσπιση του Δυτικού Πολιτισμού

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Το διπλό στοίχημα και τα ηχηρά μηνύματα στο κρίσιμο γεωπολιτικό μομέντουμ

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο υδραυλικός, serial killer της Βαρσοβίας συνελήφθη στο μπαλκόνι: Θύμα δολοφονήθηκε σε ανοιχτή ακρόαση

19:11LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση-Καρβέλα: «Όσο είμαι δικηγόρος, οι διαφορές θα λυθούν εκτός δικαστηρίου»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε έπαυλη 1,7 εκατ. δολαρίων: Στέλεχος ασφαλιστικής σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του, πριν αυτοκτονήσει

18:39ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βινίσιους σκοτώθηκε σε αεροπορικό και παίζει σωσίας του» - Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ