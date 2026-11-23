Snapshot Τρεις ρωσικοί πύραυλοι Κρουζ Kh-101 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και κατέπεσαν στο έδαφος.

Η εισαγγελία του Λούμπλιν επιβεβαίωσε ότι τα αντικείμενα ήταν πύραυλοι και όχι drone, όπως αρχικά εκτιμήθηκε.

Οι πύραυλοι είχαν κατασκευαστεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026 σε εγκαταστάσεις στη Μόσχα.

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδριάζει για το περιστατικό, ενώ το ΝΑΤΟ δεσμεύεται να υπερασπιστεί τον πολωνικό εναέριο χώρο.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, έχουν καταγραφεί επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου χωρών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Snapshot powered by AI

Τρεις ρωσικοί πύραυλοι Κρουζ και όχι δύο πύραυλοι και ένα drone, όπως αρχικά εκτιμούσαν οι πολωνικές αρχές, ήταν τελικά τα αντικείμενα που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας την Παρασκευή (20/11).

Όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η εισαγγελία του Λούμπλιν, η προκαταρκτική εξέταση των συντριμμιών έδειξε ότι πρόκειται για πυραύλους τύπου Kh-101, οι οποίοι εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια κατέπεσαν στο έδαφος.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, οι πύραυλοι είχαν κατασκευαστεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026 σε εγκαταστάσεις στην Ντούμπνα, στην περιφέρεια της Μόσχας. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις πολωνικές αρχές να εξετάζουν τα συντρίμμια και τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα σημεία πτώσης.

Η επιβεβαίωση ότι και τα τρία αντικείμενα ήταν ρωσικοί πύραυλοι προσθέτει νέα δεδομένα στο περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Βαρσοβία και στο ΝΑΤΟ.

Στο ΝΑΤΟ η παραβίαση

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα (23/11), στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

Το Σάββατο, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, διαβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» του πολωνικού εδάφους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ρωσικά βλήματα ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισέρχονται στον εναέριο χώρο χωρών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

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