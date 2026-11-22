Διασώστες μεταφέρουν τη σορό ενός πολίτη από μια πολυκατοικία μετά από ρωσική επίθεση στο Ντίμερ, στην περιοχή του Κιέβου, στην Ουκρανία, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026.

Snapshot Ένας 7χρονος, ο Νταβίντ, απεγκλωβίστηκε ζωντανός μετά από σχεδόν 14 ώρες στα συντρίμμια πολυκατοικίας που κατέρρευσε λόγω ρωσικής επίθεσης στον οικισμό Ντίμερ κοντά στο Κίεβο.

Η πολυκατοικία βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις νωρίς το πρωί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι, καθώς οι κάτοικοι βρίσκονταν στα κρεβάτια τους.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 4 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, 6 τραυματίστηκαν και περίπου 10 άτομα παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια.

Ο 7χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση με σταθερή κατάσταση. Snapshot powered by AI

Σχεδόν 14 ώρες έμεινε παγιδευμένος στα συντρίμμια του σπιτιού του ο 7χρονος Νταβίντ έπειτα από ρωσική επίθεση που ισοπέδωσε πολυκατοικία στον οικισμό Ντίμερ κοντά στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν κάποια προσωπικά αντικείμενα του παιδιού, τα οποία αναγνώρισαν οι συγγενείς του. Λίγο αργότερα βρήκαν και τον 7χρονο και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν ζωντανό.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση και η κατάστασή του είναι σταθεροί. Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν την πολυκατοικία νωρίς στις 05:00 τα ξημερώματα τοπική ώρα.

Εκείνη την ώρα όλες οι οικογένειες βρίσκονταν στα κρεβάτια τους γι’αυτό και υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι μέχρι αυτή την ώρα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 6 τραυματίστηκαν. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι 10 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.