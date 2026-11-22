Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στα Κάμποι Κεραμειών Χανίων λόγω αναμμένου τζακιού.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του σπιτιού.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Οι ένοικοι δεν κινδύνευσαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Οι φλόγες περιορίστηκαν στον πρώτο όροφο χωρίς να επεκταθούν. Snapshot powered by AI

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο χωριό Κάμποι των Κεραμειών στον Δήμο Χανίων.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Cretalive.gr, ξεκίνησε από το αναμμένο τζάκι, γύρω στις 6:00 το απόγευμα της Κυριακής. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα.

Οι φλόγες περιορίστηκαν στον πρώτο όροφο του οικοδομήματος, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ένοικοι δεν κινδύνευσαν.