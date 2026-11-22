Χανιά: Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε μονοκατοικία – Ξεκίνησε από το τζάκι
Η πυρκαγιά προκλήθηκε από το αναμμένο τζάκι στον πρώτο όροφο του σπιτιού
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- Φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στα Κάμποι Κεραμειών Χανίων λόγω αναμμένου τζακιού.
- Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του σπιτιού.
- Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
- Οι ένοικοι δεν κινδύνευσαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
- Οι φλόγες περιορίστηκαν στον πρώτο όροφο χωρίς να επεκταθούν.
Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο χωριό Κάμποι των Κεραμειών στον Δήμο Χανίων.
Η πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Cretalive.gr, ξεκίνησε από το αναμμένο τζάκι, γύρω στις 6:00 το απόγευμα της Κυριακής. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα.
Οι φλόγες περιορίστηκαν στον πρώτο όροφο του οικοδομήματος, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ένοικοι δεν κινδύνευσαν.
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