Snapshot Η COP31 στην Τουρκία ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία λόγω της απόρριψης του σχεδίου που δεν περιελάμβανε ρητή αναφορά στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες καταλόγισαν στο κείμενο «πράσινο ξέπλυμα» και απαίτησαν αναφορές στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα.

Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, Ρωσία και Ινδία αντιτάχθηκαν στην ενσωμάτωση όρων για τα ορυκτά καύσιμα λόγω οικονομικών ανησυχιών.

Ο στόχος περιορισμού της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου θεωρείται πλέον ανέφικτος σύμφωνα με το προτεινόμενο κείμενο.

Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν ή θα μετατεθούν στην COP32 του 2027 στην Αιθιοπία, καθώς δεν επιτεύχθηκε συναίνεση στην Αττάλεια. Snapshot powered by AI

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή οι διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Τουρκία, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες απέρριψαν το προτεινόμενο κείμενο που θα καθόριζε τις νέες δεσμεύσεις των κρατών για το κλίμα.

Οι συνομιλίες στην Αττάλεια κατέρρευσαν, όταν οι αντιπροσωπείες 196 χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ούτε σε νέες δεσμεύσεις για την κλιματική δράση ούτε στον τρόπο υλοποίησης των προηγούμενων υποσχέσεων.

Ο πρόεδρος της COP31 και υπουργός Περιβάλλοντος της Τουρκίας, Μουράτ Κουρούμ, ανακοίνωσε την Κυριακή, δύο ημέρες μετά την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της διάσκεψης, ότι δεν θα υπάρξει νέα εκδοχή της συμφωνίας, καθώς απορρίφθηκε και το τέταρτο σχέδιο.

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε», δήλωσε ο Κουρούμ.

«Δεν πρόκειται να εργαστούμε πάνω σε νέο κείμενο σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει συναίνεση», ξεκαθάρισε.

«Αγεφύρωτες κόκκινες γραμμές» στις διαπραγματεύσεις

Ο Κρις Μπόουεν, πρόεδρος των διαπραγματεύσεων της COP31, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες προσέκρουσαν σε «αγεφύρωτες κόκκινες γραμμές».

«Η γεωπολιτική κατάσταση μέσα στην οποία ξεκίνησε αυτή η COP ήταν η πιο περίπλοκη και τεταμένη που έχουμε ζήσει στη σύγχρονη εποχή», ανέφερε ο Αυστραλός υπουργός.

Όπως εξήγησε, ζητήματα που στις προηγούμενες διασκέψεις μπορούσαν να διευθετηθούν μέσω συμβιβασμών εξελίχθηκαν φέτος σε ανυπέρβλητα εμπόδια.

«Πράγματα που μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο παρελθόν, σε προηγούμενες COP, όπως στις δύο τελευταίες, όταν ορισμένες χώρες ήθελαν να συμπεριληφθούν συγκεκριμένες λέξεις στο κείμενο αλλά τελικά δεν τα κατάφερναν, αυτή τη φορά μετατράπηκαν σε κόκκινη γραμμή», πρόσθεσε.

Οργή στην ΕΕ: «Πρόκειται για πράσινο ξέπλυμα»

Το τελευταίο σχέδιο συμφωνίας, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή, περιλάμβανε προτάσεις για την επιτάχυνση της δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής.

Ωστόσο, το δωδεκασέλιδο κείμενο προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, καθώς δεν περιείχε καμία αναφορά στη σταδιακή απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, ένα από τα βασικά αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών.

Ο Ιρλανδός υπουργός Ντάρα Ο'Μπράιεν, ο οποίος εκπροσωπούσε την ΕΕ στην Αττάλεια, εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεση των Ευρωπαίων στο προτεινόμενο κείμενο, χαρακτηρίζοντάς το «πράσινο ξέπλυμα» (greenwashing).

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτίθεται σθεναρά σε αυτή τη συμφωνία», δήλωσε.

«Οι αποφάσεις αυτές απέχουν πολύ από το επίπεδο φιλοδοξίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είναι αδιανόητο να έχουμε μια συμφωνία για το κλίμα που δεν κάνει καμία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα».

Αρνητική στάση τήρησε και ο Παναμάς, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο δεν ήταν αρκετά φιλόδοξο.

Τη συμφωνία απέρριψαν επίσης οι Νήσοι Μάρσαλ, ένα χαμηλού υψομέτρου νησιωτικό κράτος του Ειρηνικού, το οποίο αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Η εκπρόσωπος της βρετανικής αντιπροσωπείας, Κέιτ Χιουζ, χαρακτήρισε το προτεινόμενο κείμενο «τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή».

Για να εγκριθεί η συμφωνία απαιτούνταν η συναίνεση όλων των χωρών.

Οι συνομιλίες εξελίχθηκαν στις πιο παρατεταμένες στην ιστορία των διασκέψεων COP, ξεπερνώντας ακόμη και την καθυστέρηση που είχε σημειωθεί στην COP25 στη Μαδρίτη.

Πώς οδηγήθηκε η COP31 στο αδιέξοδο

Η διάσκεψη ξεκίνησε στις 9 Νοεμβρίου και το πρώτο σχέδιο συμφωνίας κυκλοφόρησε μία εβδομάδα αργότερα.

Σε εκείνη την εκδοχή, οι όροι «ορυκτό καύσιμο» ή «ορυκτά καύσιμα» εμφανίζονταν έξι φορές.

Ωστόσο, στο δεύτερο σχέδιο, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, όλες οι σχετικές αναφορές είχαν αφαιρεθεί, προκαλώντας την έντονη αντίδραση πολλών χωρών.

Η διάσκεψη ολοκληρώθηκε επισήμως την Παρασκευή, χωρίς συμφωνία.

Οι αντιπροσωπείες συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις, αναζητώντας μια συμβιβαστική λύση, αλλά ούτε το τέταρτο σχέδιο, που παρουσιάστηκε την Κυριακή, περιλάμβανε αναφορά στα ορυκτά καύσιμα.

Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και η Ινδία αντιτάχθηκαν στην ενσωμάτωση των συγκεκριμένων όρων στο κείμενο.

Η στάση τους συνδέεται με την ανησυχία ότι η σταδιακή εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων, τα οποία έχουν κεντρική σημασία για τις οικονομίες τους, θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.

Απούσες οι ΗΠΑ από τη διάσκεψη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως, δεν συμμετείχαν επισήμως στη διάσκεψη.

Η απουσία τους ακολουθεί την απόφαση της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθεί από σειρά διεθνών δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το τελευταίο σχέδιο συμφωνίας ξεκινούσε με την υπενθύμιση της «Συναίνεσης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο σύνολό της».

Πρόκειται για αναφορά στην COP28, που πραγματοποιήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι χώρες συμφώνησαν για πρώτη φορά στην ανάγκη μετάβασης προς την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα στα ενεργειακά συστήματα.

Ωστόσο, η επίκληση εκείνης της συμφωνίας δεν στάθηκε αρκετή για να γεφυρώσει τις διαφωνίες στην Αττάλεια.

Ο στόχος του 1,5 βαθμού Κελσίου απομακρύνεται

Το τελευταίο σχέδιο αναγνώριζε επίσης ότι ο στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015, για περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου, πρόκειται να μην επιτευχθεί.

Καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη ξεπερνά το συγκεκριμένο όριο, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να ενταθούν σημαντικά.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα ακραία κύματα καύσωνα και άλλα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία απειλούν ολοένα περισσότερες περιοχές του πλανήτη.

Τι ακολουθεί μετά το ναυάγιο

Με τις διαπραγματεύσεις να έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο, ο πρόεδρος της COP31, Μουράτ Κουρούμ, έχει πλέον τη δυνατότητα είτε να συγκαλέσει νέα συνάντηση είτε να μεταθέσει τις αποφάσεις για την επόμενη διάσκεψη.

Η COP32 πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 2027 στην Αιθιοπία.

Η τελευταία φορά που συνομιλίες για το κλίμα είχαν καταρρεύσει χωρίς συμφωνία ήταν το 2000, κατά τη διάρκεια της COP6 στη Χάγη της Ολλανδίας.

Το ναυάγιο στην Αττάλεια αναδεικνύει τις βαθιές διαφωνίες μεταξύ των κρατών για το μέλλον των ορυκτών καυσίμων και τη δυσκολία επίτευξης κοινής γραμμής σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών και οικονομικών ανταγωνισμών.

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