Snapshot Μαθητής 14 ετών σε μικρή πόλη της περιφέρειας σχεδίαζε επίθεση σε σχολείο εξαιτίας bullying που δεχόταν από συμμαθητές του.

Το σχέδιο αποκαλύφθηκε και ματαιώθηκε έπειτα από έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, μετά από πληροφορίες που έλαβε η αστυνομία από ξένη υπηρεσία.

Ο μαθητής είχε αγοράσει διαδικτυακά ένα πολεμικό μαχαίρι και είχε αναζητήσει στο Διαδίκτυο όπλα, ενώ είχε επικοινωνήσει με ομάδες στο Telegram για να προμηθευτεί όπλο.

Ο 14χρονος αντιμετώπιζε νευρική και απομονωμένη συμπεριφορά, η οποία επιδεινώθηκε το τελευταίο εξάμηνο, και είχε εμπλακεί σε οικονομική απάτη προσπαθώντας να αγοράσει όπλο.

Η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές δεν βρήκαν ιδεολογικά ή τρομοκρατικά κίνητρα, αλλά θεωρούν ότι το κίνητρο ήταν η εκδίκηση λόγω μακροχρόνιου σωματικού και λεκτικού εκφοβισμού. Snapshot powered by AI

Μαθητής γυμνασίου σε μικρή πόλη της περιφέρειας αναζητούσε στο Διαδίκτυο όπλα και πολεμικό εξοπλισμό με σκοπό να εισβάλει σε σχολείο και να τιμωρήσει, όπως είπε, άλλα παιδιά, τα οποία συστηματικά φέρονται να τον εκφόβιζαν, λεκτικά και σωματικά. Το σχέδιό του ματαιώθηκε χάρη σε έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Από αστυνομικά έγγραφα που τέθηκαν υπ’ όψιν της «Καθημερινής της Κυριακής» αποκαλύπτεται μια υπόθεση χωρίς προηγούμενο στη χώρα μας.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν, νωρίτερα τη φετινή χρονιά, από ξένη υπηρεσία ότι άγνωστο πρόσωπο με λογαριασμό στην εφαρμογή Telegram είχε εκδηλώσει την πρόθεση να διαπράξει μαζική επίθεση με όπλα. Με τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου είχε δημιουργηθεί λογαριασμός και στο Snapchat. Από την αρχική έρευνα οι αστυνομικοί κατέληξαν σε μία μάλλον τυπική οικογένεια στην ελληνική επαρχία, που μεγάλωνε ένα αγόρι 14 ετών. Το ζευγάρι είχε χωρίσει και το παιδί ζούσε σε κοντινή πόλη με τη μητέρα του. Παρ’ όλα αυτά, οι σχέσεις μεταξύ των γονέων περιγράφονται ως άριστες, υπήρχε καθημερινή επικοινωνία και επιπλέον το αγόρι περνούσε τα καλοκαίρια με τον πατέρα του.

Χαμένος στο κινητό

Ο πατέρας είπε ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο παρατήρησε απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού – ήταν συνέχεια νευριασμένο, με το πρόσωπο χωμένο στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, χωρίς να μιλάει και να έχει όρεξη για δραστηριότητες. Η συμπεριφορά του παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά, ιδίως το τελευταίο εξάμηνο. Κοιμόταν τη μέρα και έμενε ξύπνιος τα βράδια. Κάποια στιγμή στη μικρή κοινωνία έγινε γνωστό ότι το αγόρι είχε δώσει χρήματα σε έναν άνδρα, ο οποίος του υποσχέθηκε ότι θα του έβρισκε όπλο, αλλά τον εξαπάτησε. Ο μικρός το παραδέχθηκε στον πατέρα του και ισχυρίστηκε ότι ήθελε το όπλο για να κάνει σκοποβολή στην ύπαιθρο. Ο 14χρονος είχε κρύψει στο χρηματοκιβώτιο του δωματίου του ένα πολεμικό μαχαίρι 35 εκατοστών, το οποίο είχε αγοράσει μέσω Διαδικτύου από ηλεκτρονικό κατάστημα, με τη δικαιολογία ότι το χρειαζόταν στο ψάρεμα.

Είχε δώσει χρήματα σε έναν άνδρα για να του βρει όπλο, αλλά τον εξαπάτησε. Επειτα έστρεψε την έρευνά του στο Διαδίκτυο. Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από ξένη υπηρεσία ότι άγνωστο πρόσωπο με λογαριασμό στο Telegram είχε εκδηλώσει την πρόθεση να διαπράξει μαζική επίθεση.

Ο πατέρας πήγε με τον γιο του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα ζητώντας βοήθεια, σε χρόνο που ακόμη δεν είχε ξεκινήσει η έρευνα με αφετηρία το προφίλ στο Telegram. Και όταν έφτασαν στην πόρτα της οικογένειας αστυνομικοί, ο 14χρονος παραδέχθηκε ότι για καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα από μια παρέα 10 έως 15 ανηλίκων, που έκαναν τα ίδια και σε άλλους. Οποτε τους συναντούσε, τον έβριζαν, τον χτυπούσαν και του πετούσαν πράγματα για να τον εξευτελίσουν. Υποστήριζαν άλλη ομάδα από εκείνον, όμως ήταν σίγουρος ότι το κίνητρο δεν ήταν οπαδικό. Οπως είπε, αποφάσισε πως το σωστό θα ήταν να τιμωρηθούν.

Συνέλεξε πληροφορίες για την τάξη και το σχολείο στο οποίο φοιτούσαν κι έπειτα αναζήτησε ταινίες και βίντεο στο Διαδίκτυο με τον όρο «school-shooting» («μαζικοί πυροβολισμοί σε σχολείο»). Οπως καταγράφεται στα αστυνομικά έγγραφα, κατέληξε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να αποκτήσει ένα πιστόλι, ένα ημιαυτόματο όπλο, στολή μάχης και κράνος με ενσωματωμένη κάμερα, ώστε να καταγράψει την επίθεση και να τη δημοσιεύσει στο Ιντερνετ πριν παραδοθεί. Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι είχε επεξεργαστεί διαφορετικά σενάρια επίθεσης, είτε στο σχολείο είτε στον δρόμο. Μάλιστα, είχε σκεφτεί ότι, επειδή οι στόχοι ήταν μαθητές σε διαφορετικά σχολικά συγκροτήματα, ο χρόνος μετακίνησης πιθανόν θα είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστεί πριν ολοκληρώσει το σχέδιο. Ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς αν ήταν ψυχικά προετοιμασμένος να προβεί σε αυτές τις πράξεις και φέρεται να απάντησε ότι τελικά μπορεί να υπαναχωρούσε, πάντως είτε θα τους απειλούσε είτε θα τους πυροβολούσε στα πόδια.

Οπως σημειώνεται στα αστυνομικά έγγραφα, κατέληξε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να αποκτήσει ένα πιστόλι, ένα ημιαυτόματο όπλο, στολή μάχης και κράνος με ενσωματωμένη κάμερα, ώστε να καταγράψει την επίθεση και να τη δημοσιεύσει στο Ιντερνετ πριν παραδοθεί.

Στους αστυνομικούς ο 14χρονος επανέλαβε την ιστορία με τα χρήματα για το πιστόλι που δεν παρέλαβε –το θεωρούσε πιθανό να εξαπατηθεί, αλλά προτίμησε να ρισκάρει, είπε– και στη συνέχεια αναζήτησε όπλο στο Διαδίκτυο. Ακολούθησε διάφορα λινκ και ομάδες στο Telegram, όπου διαφορετικοί χρήστες τον παρέπεμπαν σε άλλα λινκ, και έτσι κατέληξε σε μια ξενόγλωσση διαδικτυακή ομάδα. Οι χρήστες μοιράζονταν βίντεο και φωτογραφίες από πολεμικές συγκρούσεις, αλλά και χιουμοριστικά βίντεο και δηλώσεις.

Ο 14χρονος φέρεται να ρώτησε πώς μπορούσε να αγοράσει οπλισμό στην Ελλάδα. Διάφοροι χρήστες τον χλεύασαν και τον αποδοκίμασαν και ένας που του απάντησε ότι θα μπορούσε να τον βοηθήσει δεν του φάνηκε σοβαρός. Η τελευταία σχετική συνομιλία έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν από την έρευνα στο κινητό τηλέφωνο του αγοριού. Διαπιστώθηκε επίσης ότι είχε διατυπώσει ερωτήματα προς το ChatGPT για προηγούμενες επιθέσεις σε σχολεία, για τους δράστες και τα μέσα που χρησιμοποίησαν. Συγκέντρωσε πληροφορίες, παρά τους περιορισμούς της πλατφόρμας, όπως σημειώνεται.

Το κίνητρο

Η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία για όλα τα παραπάνω και τη διαβίβασε στον Εισαγγελέα Ανηλίκων, ο οποίος διέταξε κοινωνική έρευνα και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του 14χρονου.

Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες επισημαίνουν ότι δεν τεκμηριώνεται ιδεολογική ριζοσπαστικοποίηση ή τρομοκρατικό κίνητρο. Η υπόθεση, αναφέρουν, παραπέμπει σε κλιμάκωση προς στοχευμένη βία, με βασικό κίνητρο την εκδίκηση, λόγω μακροχρόνιου σωματικού και λεκτικού εκφοβισμού.