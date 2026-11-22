Snapshot Στην Κάλυμνο, άγνωστος πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές με αεροβόλο πιστόλι επαγγελματικό φουσκωτό σκάφος ελλιμενισμένο σε κεντρικό λιμάνι.

Ο δράστης χρησιμοποίησε αεροβόλο με διόπτρα και πυροβόλησε από μέση απόσταση πριν διαφύγει στο σκοτάδι.

Ο ιδιοκτήτης αποδίδει την επίθεση σε προσωπικές διαφορές με άλλον κάτοικο του νησιού και κατέθεσε μήνυση στο Λιμεναρχείο Καλύμνου.

Η Αστυνομία και το Λιμενικό διερευνούν το περιστατικό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Η επίθεση σε πολυσύχναστο σημείο του λιμανιού έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Snapshot powered by AI

Ανησυχία έχει προκαλέσει περιστατικό που σημειώθηκε στην Κάλυμνο, όταν ένας ιδιοκτήτης σκάφους διαπίστωσε ότι το επαγγελματικό του σκάφος τύπου φουσκωτό δέχτηκε πυρά από αεροβόλο πιστόλι άγνωστος δράστη, με τα σημάδια να είναι εμφανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, ενώ ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Αστυνομίας και του Λιμενικού, προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να εντοπιστεί ο δράστης.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες του σκάφους, το αεροβόλο έφερε και διόπτρα, διότι οι βολές είναι από μέση απόσταση, ενώ ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές κατά του σκάφους. Στη συνέχεια, διέφυγε αξιοποιώντας το σκοτάδι που επικρατούσε στο λιμάνι του νησιού.

Το σκάφος βρισκόταν ελλιμενισμένο σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο του λιμανιού, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία.

Ο ιδιοκτήτης του σκάφους αποδίδει την επίθεση σε προσωπικές διαφορές που έχει μαζί με έναν άλλο κάτοικο του νησιού. Παράλληλα, προχώρησε σε καταγγελία του περιστατικού στο Λιμεναρχείο Καλύμνου, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, με στόχο τον εντοπισμό του υπευθύνου, ενώ υποβλήθηκε και μήνυση.

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