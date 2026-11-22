Θα λέγαμε ότι υπάρχει μια μικρή δόση ειρωνείας στο Χόλιγουντ στην περίπτωση του ηθοποιού Νίκολας Χουλτ. Ο λόγος είναι ότι έχει βρεθεί δύο φορές πολύ κοντά σε δύο από τους πιο εμβληματικούς κινηματογραφικούς ρόλους όλων των εποχών, αλλά και τις δύο φορές είδε τον Ρόμπερτ Πάτινσον να του παίρνει τη θέση. Όπως καταλάβατε, τώρα ήταν ο James Bond. Πριν όμως, δεν είναι στο Twilight, αλλά ο Μπάτμαν.

O Nicholas Hoult στην πρεμιέρα του "Supergirl" (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Invision

Η πρώτη χαμένη ευκαιρία

Ας γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω, όταν ο Ματ Ριβς ετοίμαζε τη δική του εκδοχή για τον Σκοτεινό Ιππότη. Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Bruce Wayne, ο Νίκολας Χουλτ βρέθηκε ανάμεσα στους επικρατέστερους υποψηφίους, έχοντας μάλιστα φτάσει στο τελικό στάδιο των δοκιμαστικών απέναντι στον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η ιστορία, όμως, είχε ήδη αρχίσει να γράφεται διαφορετικά, καθώς σε συνέντευξή του στο podcast Happy Sad Confused του Τζος Χόροβιτς, ο Χουλτ αποκάλυψε ότι έμαθε από το ραδιόφωνο πως ο Πάτινσον προοριζόταν για τον ρόλο, ενώ ο ίδιος επρόκειτο να περάσει από δοκιμαστικό την επόμενη εβδομάδα.

«Δεν είχε επιβεβαιωθεί ακόμη! Έχω οντισιόν το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δώστε μου μια ευκαιρία», ήταν η αυθόρμητη αντίδρασή του, όπως θυμήθηκε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την εξέλιξη ένα συναισθηματικό πλήγμα, καθώς είχε ήδη αρχίσει να φαντάζεται τον εαυτό του στον ρόλο. Βέβαια, αναγνώρισε ότι ο Πάτινσον ήταν εξαιρετικός ως Batman και πως τελικά αποτέλεσε τη σωστή επιλογή.

Και τώρα, η ιστορία επαναλαμβάνεται

Αν κάποιος πίστευε ότι η ιστορία τους είχε ολοκληρωθεί στη Γκόθαμ Σίτι, μάλλον έκανε λάθος. Μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ, το Χόλιγουντ αναζητούσε τον επόμενο 007 και τα ονόματα των δύο Βρετανών ηθοποιών βρέθηκαν ξανά στο τραπέζι, έστω την τελευταία στιγμή.

Ο Nicholas Hoult στην πρεμιέρα της ταινίας 'Nosferatu' στο Λονδίνο. (Photo by Millie Turner/Invision/AP) Invision

Αυτή τη φορά, μάλιστα, η υπόθεση ήταν ακόμη πιο σοβαρή. Ο Νίκολας Χουλτ και ο Ρόμπερτ Πάτινσον συμμετείχαν σε δοκιμαστικά για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, υπό τις οδηγίες του Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας της σειράς.

Στις 16 Νοεμβρίου 2026 ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από την Amazon MGM Studios: ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο νέος James Bond, διαδεχόμενος τον Ντάνιελ Κρεγκ. Και για μία ακόμα φορά, ο Χουλτ, είδε τον ίδιο συνάδελφο να κατακτά έναν ρόλο που διεκδικούσε και ο ίδιος.

Τουλάχιστον, ο Χουλτ έχει ήδη βρει το δικό του blockbuster σύμπαν

Στις κουβέντες περί χαβαλέ, σίγουρα ο Χουλτ έχει αρχίσει να εμφανίζεται ως loser που έχασε δύο ρόλους από τον Πάτινσον, χρειάζεται, παρόλα αυτά δεν είναι να τον λυπάσαι κιόλας. Ο τύπος άλλωστε, έχει γίνει γνωστός ως Beast στις ταινίες X-Men, στο The Great και, φυσικά, στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC, όπου έπαιξε τον Λεξ Λούθορ στο πρόσφατο Superman.

Μπορεί να μην έγινε Μπάτμαν, αλλά τουλάχιστον κατάφερε να βρεθεί στην απέναντι πλευρά της σύγκρουσης.

Όσο για τον Πάτινσον; Από τον Edward Cullen του Twilight στον Batman και τώρα στον James Bond, η διαδρομή του έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά career comebacks του σύγχρονου Χόλιγουντ.

Κάπου εδώ, βέβαια, αξίζει να αναρωτηθούμε αν ο Χουλτ θα πρέπει πατνα αποφεύγει τις οντισιόν στις οποίες συμμετέχει και ο συνάδελφός του.

Γιατί δύο φορές μπορεί να είναι σύμπτωση. Την τρίτη, αρχίζει να γίνεται προσωπικό!