Snapshot Η Κατερίνα Πεφτίτση ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος και σύντομα θα γίνει μητέρα.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Δημοσίευσε φωτογραφίες μαζί με τον σύντροφό της, Ανδρέα Γιαννακούλα, εκφράζοντας τη χαρά τους.

Στην ανάρτησή της αναφέρθηκε ότι τα επόμενα Χριστούγεννα θα χρειαστούν μεγαλύτερο τραπέζι, υποδηλώνοντας την άφιξη του μωρού. Snapshot powered by AI

Η Κατερίνα Πεφτίτση, γνωστή για τη συμμετοχή της στο GNTM και τα χαρακτηριστικά μπλε μαλλιά της, μοιράστηκε μια πολύ σημαντική είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το μοντέλο και ραδιοφωνική παραγωγός του Mad 106,2, αποκάλυψε ότι σύντομα θα γίνει μητέρα, σηματοδοτώντας μια νέα και ευτυχισμένη φάση στη ζωή της.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Πεφτίτση δημοσίευσε τρυφερές φωτογραφίες όπου ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της, Ανδρέα Γιαννακούλα. Στις εικόνες, το ζευγάρι φαίνεται γεμάτο χαρά και συγκίνηση, εκφράζοντας την ανυπομονησία για τη νέα ζωή που έρχεται.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Κατερίνα έγραψε με συγκινητικά λόγια: «Ένα νέο κεφάλαιο έρχεται… τα επόμενα Χριστούγεννα θα χρειαστούμε μεγαλύτερο τραπέζι. Σε περιμένουμε». Με αυτόν τον τρόπο, έκανε γνωστό το χαρμόσυνο γεγονός στους ακολούθους της.