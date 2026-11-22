Snapshot Στο Παναιτώλιο Αγρινίου Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε περίφραξη οικίας.

Ο νεαρός οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε κατά το τροχαίο.

Το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος μετά τη σύγκρουση.

Η μεταλλική περίφραξη της οικίας καταστράφηκε εκτενώς.

Προκλήθηκε επίσης καταστροφή στήλης δημοτικού φωτισμού και το όχημα σταμάτησε πάνω σε δέντρο. Snapshot powered by AI

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στο Παναιτώλιο Αγρινίου, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του στον κεντρικό δρόμο της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με το PanaitolioNews, στο όχημα βρισκόταν μόνο ο νεαρός οδηγός, ο οποίος, ευτυχώς, δεν υπέστη τραυματισμό.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, το ΙΧ, αφού έχασε τον έλεγχο, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και κατέληξε πάνω στην περίφραξη οικίας, με το μπροστινό του μέρος να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες φθορές στην μεταλλική περίφραξη, η οποία ξηλώθηκε και παραμορφώθηκε, ενώ η πορεία του οχήματος ανακόπηκε πάνω σε δέντρο που βρίσκεται στο σημείο.

Παράλληλα, από την εκτροπή προκλήθηκε και η καταστροφή στήλης δημοτικού φωτισμού.

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