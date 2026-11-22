Διακοπές νερού την Κυριακή (22/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Κυριακή 22 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Ψαρών και Κεφαλαρίου
- ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
Δαβάκη - Πίνδου και Παλαιολόγου Κων.
- ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Μπότσαρη Μάρκου και Γιασεμιών
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