Snapshot Η Νικολέττα Καρρά αναγνωρίζει ότι η επιτυχία της σειράς «Μια γυναίκα» οφείλεται στην αυθεντικότητα των χαρακτήρων και τα κοινωνικά ζητήματα που θίγει.

Η ηθοποιός θεωρεί ότι η δουλειά και η επιμονή είναι το κλειδί για την αναγνώριση στον χώρο της υποκριτικής, παρά τη μη ενασχόλησή της με τις δημόσιες σχέσεις.

Η σειρά έχει μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα στις γυναίκες, και η ηρωίδα της, Μπέττυ, έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού.

Η ελληνική τηλεόραση έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με βελτιωμένη ποιότητα παραγωγών και συμμετοχή αξιόλογων ηθοποιών από το θέατρο.

Η Νικολέττα Καρρά αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια ώριμη και δημιουργική φάση της ζωής της, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αποδοχή του εαυτού της. Snapshot powered by AI

Έχοντας διανύσει μια πορεία γεμάτη δουλειά, εμπειρίες και σημαντικούς ρόλους, η Νικολέττα Καρρά απολαμβάνει σήμερα τους καρπούς των προσπαθειών της, διανύοντας, όπως η ίδια αισθάνεται, μια από τις πιο ώριμες και δημιουργικές περιόδους της ζωής της. Με ειλικρίνεια, μιλά για την αναγνώριση που ήρθε μέσα από τη δουλειά της, τη θερμή ανταπόκριση του κοινού στη σειρά «Μια γυναίκα» του ALPHA, αλλά και για τη σχέση με τον εαυτό της.

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν σας βρίσκει στη σειρά «Μια γυναίκα» του ALPHA, σε μια δουλειά με έντονο συναισθηματικό περιεχόμενο και κοινωνικές προεκτάσεις. Πώς βιώνετε αυτό το τηλεοπτικό ταξίδι;

Είναι μια πολύ ωραία δουλειά, μια πάρα πολύ αρμονική συνεργασία και ένα πολύ προσεγμένο και εξαιρετικό αποτέλεσμα, και σκηνοθετικά και φωτογραφικά και ερμηνευτικά από όλους. Νομίζω ότι έχουμε αγαπήσει όλοι αυτή τη δουλειά και μέσα σε όλο αυτό που παρακολουθούμε λίγο πολύ έχουμε βρει κομμάτια από εμάς, από τη ζωή μας, από τον εαυτό μας. Οι χαρακτήρες είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένοι.

Νικολέττα Καρρά - Ηλίας Βαλάσης

Αισθάνεστε ότι η σειρά και η ηρωίδα σας, η Μπέττυ, έχουν αγγίξει βαθιά το κοινό;

Ναι, το διαπιστώνω καθημερινά πρέπει να σας πω. Η αλήθεια είναι ότι αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο η Μπέττυ. Αλλά, πέρα από την προσωπική μου περίπτωση, νομίζω ότι η σειρά γενικώς έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Και ειδικά στις γυναίκες. Νομίζω ότι οι γυναικείοι χαρακτήρες είναι πολύ δυνατοί σε αυτή τη σειρά. Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, ανθρώπινοι.

Είναι, άλλωστε, μια σειρά που βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγματικότητα, καθώς θίγει κοινωνικά ζητήματα, που αντιμετωπίζει μέρος της κοινωνίας. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας της;

Φυσικά έχει να κάνει και αυτό. Και ναι, είναι πολύ ωραίο που έγινε και μια σειρά τέτοια επιτέλους, που δεν εστιάζει μόνο στο παραμύθι, στους έρωτες, αλλά εστιάζει σε καθημερινά πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι.

Θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο στον ρόλο της Μπέττυς. Μια γυναίκα δυναμική, με έντονη προσωπικότητα, που κρύβει όμως και πολλές ευαισθησίες. Αποτέλεσε για εσάς ένα προσωπικό υποκριτικό στοίχημα;

Ήταν ένα στοίχημα, ναι. Πρέπει να πω ότι γενικά τα τελευταία χρόνια έχω κάνει ρόλους, και θεατρικά και τηλεοπτικά, ιδιαίτερους και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Η Μπέττυ είναι ένας ρόλος που, όταν τον διάβασα, στην αρχή προβληματίστηκα έως αγχώθηκα. Δεν θα το κρύψω. Αυτοί οι χαρακτήρες, ξέρετε, οι τόσο έντονοι και αλμοδοβαρικοί, θέλουν μια παραπάνω προσοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να βγουν αληθινοί. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ που από τα πρώτα επεισόδια με έπαιρναν όλοι να μου πουν ότι τους άρεσε η Μπέττυ. Χαίρομαι που είναι ευχαριστημένοι οι συνεργάτες μου και αυτοί που με εμπιστεύτηκαν και φυσικά χαίρομαι που έχει τόσο μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Έχει περάσει στην ψυχή των τηλεθεατών.

Τι σας λέει ο κόσμος όταν σας συναντά στον δρόμο; Πόσο σημαντική είναι για έναν ηθοποιό αυτή η άμεση επαφή και η ανταπόκριση του κοινού;

Ο κόσμος δεν ξέρω αν βοηθάει ώστε να βρίσκουμε εμείς δουλειά. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο η αποδοχή από τον κόσμο είναι εγγύηση για να πούμε ότι θα έχω και του χρόνου δουλειά. Είναι μια ηθική αμοιβή για εμάς, όμως, μέγιστη θα έλεγα. Δηλαδή, αν έχεις πάρει μαζί σου τους τηλεθεατές, νομίζω ότι έχεις πετύχει έναν πολύ σοβαρό στόχο. Από εκεί και πέρα, για τη Μπέττυ μου λένε ότι τους αρέσει πολύ, ότι ο Αργύρης είναι κακός άνθρωπος… Γενικώς, μου κάνουν διάφορα τέτοια σχόλια.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια σημαντική αναβάθμιση στην ελληνική μυθοπλασία, με εξαιρετικές παραγωγές, σκηνοθέτες και ηθοποιούς που μέχρι πρότινος απολαμβάναμε κυρίως στο θέατρο. Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη;

Επιτέλους συνέβη αυτό. Η ελληνική τηλεόραση έχει ανέβει πολλά επίπεδα πια σε σχέση με 20 χρόνια πριν. Είναι πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε αξιόλογους ηθοποιούς, που δούλευαν μόνο στο θέατρο. Ανέβηκε και η ποιότητα των τηλεοπτικών σειρών. Είναι όλες πάρα πολύ προσεγμένες και έτσι πρέπει να είναι. Το τοπίο είναι λίγο πιο ανταγωνιστικό και αυτό δεν είναι κακό. Ο ανταγωνισμός, η ευγενής άμιλλα, κάποιες φορές μάς κάνει καλύτερους.

Κάνοντας μια αναδρομή στην επαγγελματική σας πορεία, οι σημαντικοί ρόλοι που έχετε αναλάβει τα τελευταία χρόνια και η αγάπη του κοινού αποτελούν μια δικαίωση;

Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια αισθάνομαι ότι πραγματικά οι ρόλοι, που κάνω, αφήνουν κάτι. Δεν περνούν απαρατήρητοι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το φανταζόμουν. Όμως, πάντως, σίγουρα έχω δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό. Από μικρή δουλεύω, σε όποιον ρόλο κι αν μου δινόταν. Πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά. Πιστεύω και στο ταλέντο και στις δημόσιες σχέσεις. Όμως πιστεύω πάρα πολύ ότι, όταν ένας άνθρωπος δουλεύει πάρα πολύ γι' αυτό που αγαπάει, δεν υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να μην αναγνωριστεί. Οπότε για μένα το νούμερο ένα είναι η δουλειά.

Θαρρώ ότι δεν έχετε στηριχθεί στο κομμάτι των δημοσίων σχέσεων…

Προσωπικά καθόλου. Δυστυχώς με αυτό το κομμάτι δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι, αν μπορούσα, θα το έκανα. Δεν ξέρω πώς γίνεται όμως! Επειδή δεν ήξερα και πίστευα ότι αν προσπαθήσω να το κάνω δεν θα είμαι καλή, αποφάσισα να το ρίξω στη δουλειά και βλέπουμε. Αυτός είναι ένας από τους λόγους, νομίζω, που γενικώς στη ζωή μου καθυστέρησαν να μου έρθουν καλά πράγματα στη δουλειά. Μου ήρθαν σε σχετικά μεγάλη ηλικία, αν σκεφτεί κανείς ότι ζω από αυτή τη δουλειά από το 2003. Όμως, το καλό είναι ότι μου ήρθαν τώρα που είμαι ώριμη, που έχω εμπειρία, που ξέρω τι είμαι, τι μπορώ να κάνω. Όλα για καλό γίνονται τελικά. Όλα για κάποιο λόγο συμβαίνουν. Έτσι το σκέφτομαι και εύχομαι αυτό που έχει ξεκινήσει να συνεχιστεί.

Είστε στην πιο ώριμη και δημιουργική φάση της ζωής σας;

Ναι, μπορεί βέβαια να υπάρξει και ωριμότερη, δεν ξέρω. Αισθάνομαι ότι είμαι πολύ καλά σε ό,τι αφορά τη δουλειά μου. Αισθάνομαι ασφαλής. Έχω αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Ξέρω μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Ξέρω τι μπορώ να κάνω. Και έχω και πάρα πολλή εμπειρία. Γιατί, όπως σας είπα πριν, δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. Η δική μας δουλειά έχει αυτό το καλό, δεν έχει ημερομηνία λήξης. Οπότε, εύχομαι να μου έρχονται πράγματα ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα και ξεχωριστά.

Η καλλιτεχνική ωριμότητα που έχετε κατακτήσει φαίνεται να συμβαδίζει και με μια διαφορετική σχέση με τον εαυτό σας. Πιστεύετε ότι όσο μεγαλώνουμε αποκτούμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αποδοχή;

Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη δουλειά. Αυτό, νομίζω, έχει να κάνει με τη γνώση. Αν, μεγαλώνοντας έχεις ασχοληθεί με τον εαυτό σου, έχεις ψαχτεί, έχεις κάνει την αυτοκριτική σου και τις απόπειρες αυτογνωσίας που πρέπει να κάνεις, είσαι πολύ καλά με τον εαυτό σου. Αν μου έλεγε κάποιος όταν ήμουν μικρή, κοντά στα 25 ας πούμε, ότι θα φτάσω στην ηλικία που είμαι τώρα και θα είμαι καλά με τον εαυτό μου, δεν θα το πίστευα ποτέ. Θα έλεγα αποκλείεται! Ο χρόνος σε μένα έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Ακόμα και τώρα που το λέω δεν το πιστεύω, όμως ναι, όσο μεγαλώνω με αγαπάω περισσότερο, με προσέχω περισσότερο, με εκτιμώ. Είμαι πάντα πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου. Παρ' όλα αυτά όμως αγκαλιάζω λίγο παραπάνω όσο μεγαλώνω.

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