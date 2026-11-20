Snapshot Η σειρά «Μια γυναίκα» του ALPHA σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης με 22,4% στο σύνολο κοινού και 19,6% στο δυναμικό κοινό 18-54 την Πέμπτη βράδυ.

Η τηλεθέαση στη γυναικεία ομάδα 25-44 για τη σειρά «Μια γυναίκα» έφτασε το 26,9%, με 1.457.000 τηλεθεατές να την παρακολουθούν έστω για ένα λεπτό.

Η εκπομπή «First Dates» στο STAR κατέγραψε 10,1% στο σύνολο και 14,2% στο δυναμικό κοινό 18-54, διατηρώντας αξιοσημείωτο μερίδιο.

Η σειρά «Η Νταντά της γειτονιάς» στο MEGA σημείωσε 11,2% στο σύνολο και 10,2% στο δυναμικό κοινό, ενώ τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» είχαν 11,5% στο σύνολο και 7,2% στους 18-54.

Οι «Μπλε Ώρες» στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν 17% στο σύνολο και 8,3% στο δυναμικό κοινό 18-54. Snapshot powered by AI

Ανεβαίνουν «επικίνδυνα» οι σειρές του ALPHA και πλέον δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στους αντιπάλους. Μετά το «Σόι σου», τώρα και η δραματική παραγωγή «Μια γυναίκα» ανεβάζει στροφές και κερδίζει με διαφορά τη μάχη στην τηλεθέαση.

Έτσι, το βράδυ της Πέμπτης, η σειρά σημείωσε ρεκόρ 22,4% στο σύνολο κοινού και 19,6% στο δυναμικό κοινό 18-54. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η επίδοσή της στις γυναίκες 25-44, όπου το ποσοστό τηλεθέασης εκτοξεύτηκε στο 26,9%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση της σειράς. Συνολικά, 1.457.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τη «Μια γυναίκα» έστω και για ένα λεπτό.

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον έχουν και τα νούμερα του «First Dates» στο STAR. Η εκπομπή κατέγραψε 10,1% στο σύνολο και 14,2% στο δυναμικό κοινό, αποδεικνύοντας ότι κρατά ένα αξιόλογο μερίδιο τηλεθεατών 18-54. Στο MEGA, η σειρά «Η Νταντά της γειτονιάς» σημείωσε 11,2% στο σύνολο και 10,2% στο δυναμικό κοινό. Τα «Δυο μαύρα πουκάμισα», που πήραν το lead in, έκαναν 11,5% στο σύνολο και 7,2% στους τηλεθεατές 18-54. Οι «Μπλε Ώρες», στον ΣΚΑΪ, βρέθηκαν στο 17% του συνόλου και στο 8,3% του δυναμικού κοινού.

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