Snapshot Από τη Δευτέρα και για 90 ημέρες θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας λόγω εργασιών υδραυλικών κατασκευών στον κόμβο Σταυρού.

Η κυκλοφορία θα διακοπεί μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 76+510 και 79+175 στην Εθνική Οδό 2.

Η κυκλοφορία προς Καβάλα θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας διαδρομής από την Εγνατία οδό και τοπικό οδικό δίκτυο, ενώ η κίνηση προς Σταυρό θα παραμείνει κανονική.

Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη θα γίνεται επίσης μέσω παρακαμπτήριας διαδρομής από την Εγνατία οδό και τοπικό οδικό δίκτυο, με κανονική ροή προς Βρασνά.

Οι οδηγοί πρέπει να προσέχουν και να ακολουθούν τις πινακίδες σήμανσης κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων. Snapshot powered by AI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα και για χρονικό διάστημα ενενήντα ημερών, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), στο πλαίσιο εργασιών υδραυλικών κατασκευών για την αντιμετώπιση πλημμυρών και συγκέντρωσης υδάτων στον κόμβο του Σταυρού.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας, από τη χιλιομετρική θέση 76+510,00 (Ι/Κ Σταυρού) έως τη χιλιομετρική θέση 79+175,00 (συμβολή της δημοτικής οδού προς Βρασνά).

Η κυκλοφορία των οχημάτων της Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας στο ρεύμα πορείας προς Καβάλα, στο ύψος του ισόπεδου κόμβου Ρεντίνας, θα διεξάγεται είτε μέσω παρακαμπτήριας διαδρομής και κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης από την συνδετήρια οδό προς τον Α/Κ Μ. Βόλβης της Εγνατίας οδού, από τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας οδού (Α2) στο ρεύμα πορείας προς Καβάλα έως τον Α/Κ Νέων Βρασνών, απ’ όπου τα οχήματα θα επανέρχονται στην Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα πορείας προς Καβάλα, είτε μέσω του τοπικού οδικού δικτύου. Επισημαίνεται ότι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Καβάλα με προορισμό τον Σταυρό θα διεξάγεται κανονικά.

Εξάλλου, η κυκλοφορία των οχημάτων της Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του κόμβου Νέων Βρασνών θα διεξάγεται είτε μέσω παρακαμπτήριας διαδρομής και κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης από τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας οδού (Α2) στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη έως τον Α/Κ/ Μ. Βόλβης, απ’ όπου τα οχήματα μέσω της συνδετήριας οδού προς Ρεντίνα θα επανεισέρχονται στην Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, είτε μέσω του τοπικού οδικού δικτύου. Επισημαίνεται ότι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα πορείας από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη με προορισμό τα Βρασνά, θα διεξάγεται κανονικά.

Οι οδηγοί καλούνται να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης.

Διαβάστε επίσης