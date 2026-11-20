Snapshot Η καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ ξεκινά σήμερα το απόγευμα και αφορά 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, με πληρωμές έως τις 30 Νοεμβρίου.

Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι γήρατος ηλικίας 65 ετών και άνω έως 31 Δεκεμβρίου 2025, συνταξιούχοι χηρείας άνω των 60 ετών, άτομα με αναπηρία χωρίς ηλικιακό περιορισμό και άλλες προβλεπόμενες κατηγορίες.

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, χωρίς κρατήσεις ή συμψηφισμούς με οφειλές προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Αποκλείονται συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ηλικιακά όρια, όσοι λαμβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη χηρείας και γήρατος, καθώς και ορισμένες άλλες ομάδες.

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων καταγγέλλει αδικίες λόγω ηλικιακών περιορισμών, ζητώντας την ένταξη των αποκλεισμένων κατηγοριών και την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Snapshot powered by AI

Από σήμερα το απόγευμα στις 18:00 θα ξεκινήσει η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Όπως ανακοίνωσε στην τηλεόραση του Open σήμερα η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τα χρήματα θα αρχίσουν από σήμερα να μπαίνουν στους λογαριασμούς.

Το ποσό είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι και πλέον χορηγείται σε όλους τους συνταξιούχους που πληρούν το προβλεπόμενο ηλικιακό κριτήριο, ανεξάρτητα από το ύψος της σύνταξης, του εισοδήματος ή της ακίνητης περιουσίας τους.

Ποιοι θα λάβουν τα 400 ευρώ

Βασική προϋπόθεση για τους συνταξιούχους είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Διαφορετικό όριο ισχύει για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, καθώς δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος έως την ίδια ημερομηνία.

Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται ακόμη άτομα με αναπηρία, χωρίς ηλικιακό περιορισμό, ανασφάλιστοι υπερήλικες, καθώς και άλλες κατηγορίες δικαιούχων αναπηρικών παροχών που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Επιπλέον, για τις κατηγορίες που καλύπτει το μέτρο δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Πότε θα καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση

Η πληρωμή των 400 ευρώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 30 Νοεμβρίου, πριν από την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου.

Το ποσό θα καταβληθεί ολόκληρο στους δικαιούχους, καθώς είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ, ενώ δεν θα μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο ή ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα πάρουν το επίδομα

Παρά τη διεύρυνση των δικαιούχων, αρκετοί συνταξιούχοι εξακολουθούν να μένουν εκτός της οικονομικής ενίσχυσης, κυρίως λόγω του ηλικιακού περιορισμού.

Συγκεκριμένα, δεν περιλαμβάνονται στην πληρωμή:

Συνταξιούχοι γήρατος που δεν είχαν συμπληρώσει τα 65 έτη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος μέσα στο 2026.

Δικαιούχοι σύνταξης χηρείας κάτω των 60 ετών.

Όσοι λαμβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη χηρείας και δική τους σύνταξη γήρατος.

Πολίτες που εισπράττουν κοινωνικά επιδόματα, αλλά δεν ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η συγκεκριμένη ρύθμιση.

Με βάση τα προβλεπόμενα ηλικιακά όρια, όσοι συνταξιούχοι γήρατος συμπληρώσουν τα 65 έτη μέσα στο 2026, καθώς και όσοι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας γίνουν 60 ετών την ίδια χρονιά, θα μπορούν να ενταχθούν στην ενίσχυση τον Νοέμβριο του 2027.

Οι αντιδράσεις των συνταξιούχων για τις εξαιρέσεις

Έντονη κριτική για τις κατηγορίες που αποκλείονται από την οικονομική ενίσχυση ασκεί το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), κάνοντας λόγο για μεγάλη αδικία. Σύμφωνα με το Δίκτυο, περίπου 350.000 συνταξιούχοι δεν θα λάβουν κανένα ποσό, εξαιτίας κυρίως του ηλικιακού κριτηρίου.

Όπως επισημαίνει, μπορεί να καταργήθηκαν τα εισοδηματικά όρια, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει ηλικιακός περιορισμός, ο οποίος αφήνει εκτός ακόμη και ανθρώπους που έχουν συνταξιοδοτηθεί νόμιμα σε μικρότερη ηλικία.

Το ΕΝΔΙΣΥ υποστηρίζει ότι δημιουργείται άνιση μεταχείριση ανάμεσα σε συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει τα 65 έτη και σε όσους αποχώρησαν από την εργασία σε ηλικία 62 ετών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμη το όριο των 65 ετών.

Οι πρόσθετες κατηγορίες που, σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, αδικούνται

Το Δίκτυο αναφέρεται και σε άλλες ομάδες πολιτών που δεν θα λάβουν την ενίσχυση των 400 ευρώ.

Μεταξύ αυτών είναι τα αμφιτεροπλεύρως ορφανά παιδιά, δηλαδή όσα έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Επίσης, εκτός μένουν συνταξιούχοι λόγω χηρείας ή αναπηρίας που είναι κάτω των 60 ετών.

Παράλληλα, το ΕΝΔΙΣΥ θέτει ζήτημα για περίπου 10.000 συνταξιούχους που κατοικούν στο εξωτερικό και λαμβάνουν σύνταξη από άλλη χώρα. Όπως αναφέρει, πρόκειται για ανθρώπους που έχουν ασφαλιστεί στην Ελλάδα για περίπου τρία έως τέσσερα χρόνια και λαμβάνουν από τη χώρα μας ένα μικρό συμπληρωματικό ποσό, της τάξης των 30 έως 70 ευρώ τον μήνα. Παρά τις περιορισμένες αυτές συντάξεις, περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της ενίσχυσης.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Δίκτυο, χαμηλοσυνταξιούχοι που εργάστηκαν στην Ελλάδα για 4.500 ημέρες και λαμβάνουν σύνταξη περίπου 470 ευρώ, αλλά είναι σήμερα 63 ή 64 ετών, δεν θα πάρουν τα 400 ευρώ επειδή δεν έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο ηλικιακό όριο.

Το ΕΝΔΙΣΥ ζητά να αλλάξουν οι συγκεκριμένες προβλέψεις, ώστε να συμπεριληφθούν και οι ομάδες που σήμερα αποκλείονται. Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημά του για την επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης.

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