Snapshot Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης 2026-2027 λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Το επίδομα θέρμανσης αυξήθηκε κατά 30% και μπορεί να φτάσει έως 1.560 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τις ανάγκες θέρμανσης.

Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με προσαυξήσεις για εξαρτώμενα τέκνα και μονογονεϊκές οικογένειες.

Το επίδομα καλύπτει διάφορα καύσιμα, όπως πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια.

Η πρώτη πληρωμή της προκαταβολής θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, με τις επόμενες πληρωμές έως τις 28 Μαΐου και επιπλέον καταβολές έως τις 30 Ιουλίου 2027. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027, με τους δικαιούχους να έχουν περιθώριο έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026 προκειμένου να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ άνοιξε στις 10 Νοεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο.

Το ενδιαφέρον είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, οι αιτήσεις είχαν φτάσει τις 829.142. Από αυτές, οι 541.321 αφορούσαν πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα, ενώ οι 287.821 αφορούσαν ηλεκτρική ενέργεια.

Επίδομα θέρμανσης: Πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι

Η οικονομική ενίσχυση είναι αυξημένη κατά 30% για τη φετινή χειμερινή περίοδο, ενώ το τελικό ποσό εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες της περιοχής, το είδος θέρμανσης και την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου.

Το επίδομα ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 1.040 ευρώ, ενώ για περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης το ανώτατο ποσό ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ.

Σε οικισμούς με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλό κλιματικό συντελεστή, το μέγιστο ποσό μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.560 ευρώ.

Η αύξηση της ενίσχυσης αποσκοπεί στην ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι μεγαλύτερες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για τη χορήγηση του επιδόματος εφαρμόζονται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για τις οικογένειες προβλέπεται προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ειδική μεταχείριση προβλέπεται για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Παράλληλα, εφαρμόζονται περιουσιακά κριτήρια, με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην μπορεί να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες.

Το όριο των 260.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τον έλεγχο λαμβάνονται υπόψη τα φορολογικά δεδομένα του 2025 και τα στοιχεία του ΕΝΦΙΑ 2026.

Για ποια καύσιμα χορηγείται το επίδομα

Η οικονομική ενίσχυση δεν αφορά αποκλειστικά το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά καλύπτει περισσότερους τρόπους θέρμανσης.

Συγκεκριμένα, το επίδομα χορηγείται για πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), τηλεθέρμανση, φωτιστικό πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα είδος επιδοτούμενης θέρμανσης, ενώ η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία του.

Για ορισμένες κατηγορίες, όπως τα καυσόξυλα και τα πέλετ, ισχύουν πρόσθετοι γεωγραφικοί και πληθυσμιακοί περιορισμοί.

Πώς γίνεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν το είδος θέρμανσης, να δηλώσουν τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους και να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης.

Ανάλογα με την περίπτωση, χρειάζεται να δηλωθεί εάν πρόκειται για ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία, καθώς και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη όπου απαιτείται.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει δηλωμένος έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός IBAN στο myAADE, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ορθή καταχώριση των στοιχείων, καθώς λάθη στον ΑΦΜ, στον αριθμό παροχής ή στα παραστατικά ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα κατά τη διασταύρωση.

Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή

Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, με τη μορφή προκαταβολής.

Για τους δικαιούχους που είχαν λάβει επίδομα και την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, η προκαταβολή υπολογίζεται με βάση το 60% του περσινού ποσού, με την προβλεπόμενη φετινή προσαύξηση και τα σχετικά ανώτατα όρια.

Για όσους δεν είχαν λάβει επίδομα την προηγούμενη χρονιά, η προκαταβολή ορίζεται στο 50% του προβλεπόμενου ποσού αναφοράς, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της απόφασης.

Οι επόμενες πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως τις 28 Μαΐου 2027, ενώ προβλέπεται επιπλέον καταβολή έως τις 30 Ιουλίου για ορισμένες μορφές θέρμανσης, όπως το φυσικό αέριο, η τηλεθέρμανση και η ηλεκτρική ενέργεια.

Προσοχή στις προθεσμίες για τα παραστατικά

Εκτός από την προθεσμία των αιτήσεων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν και τις ημερομηνίες που αφορούν τις αγορές καυσίμων και την υποβολή των σχετικών παραστατικών.

Για τις περισσότερες κατηγορίες θέρμανσης, επιλέξιμη περίοδος είναι από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, λαμβάνονται υπόψη αγορές από τις 15 Οκτωβρίου 2026, ενώ για καυσόξυλα και πέλετ προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης αγορών από την 1η Ιουνίου 2026.

Για τα καύσιμα που απαιτούν καταχώριση αποδείξεων στην εφαρμογή «Τα Παραστατικά μου», η βασική προθεσμία ολοκληρώνεται στις 29 Απριλίου 2027, υπό την προϋπόθεση ότι τα παραστατικά έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου.

Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση προβλέπεται μεταγενέστερη προθεσμία, έως τις 15 Ιουλίου 2027.

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