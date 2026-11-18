Snapshot Η καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ θα γίνει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους.

Το επίδομα αυξάνεται από 250 σε 400 ευρώ και επεκτείνεται σε περισσότερες κατηγορίες συνταξιούχων, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για όσους πληρούν ηλικιακές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι γήρατος άνω των 65 ετών που είχαν συμπληρώσει το ηλικιακό όριο έως 31 Δεκεμβρίου 2025, δικαιούχοι σύνταξης χηρείας άνω των 60 ετών, συνταξιούχοι αναπηρίας ανεξαρτήτως ηλικίας, ανασφάλιστοι υπερήλικες και δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ.

Περίπου 270.000 επιπλέον συνταξιούχοι προστίθενται στους δικαιούχους σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό.

Όσοι έγιναν 65 ετών μέσα στο 2026 δεν δικαιούνται το επίδομα ως συνταξιούχοι γήρατος για τη φετινή πληρωμή, εκτός ειδικών κατηγοριών όπως οι συνταξιούχοι αναπηρίας. Snapshot powered by AI

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή του επιδόματος των 400 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση αυξάνεται φέτος στα 400 ευρώ, από 250 ευρώ που είχαν λάβει οι δικαιούχοι τον Νοέμβριο του 2025, ενώ επεκτείνεται σε περισσότερες κατηγορίες συνταξιούχων.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τους συνταξιούχους που πληρούν τις ηλικιακές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το μέτρο αναμένεται να καλύψει περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, με συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος που υπολογίζεται στα 879 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 400 ευρώ

Η ενίσχυση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, με διαφορετικές προϋποθέσεις ανάλογα με το είδος της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

Συνταξιούχοι γήρατος ηλικίας 65 ετών και άνω , οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και έλαβαν κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026.

, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και έλαβαν κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026. Δικαιούχοι σύνταξης χηρείας , ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών, οι οποίοι λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

, ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών, οι οποίοι λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Συνταξιούχοι αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ , ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Ανασφάλιστοι υπερήλικες , που λαμβάνουν τις σχετικές συνταξιοδοτικές ή προνοιακές παροχές.

, που λαμβάνουν τις σχετικές συνταξιοδοτικές ή προνοιακές παροχές. Δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, καθώς και ορισμένες ειδικές κατηγορίες δικαιούχων προνοιακών παροχών.

Η διεύρυνση της ενίσχυσης εκτιμάται ότι προσθέτει περίπου 270.000 συνταξιούχους στους δικαιούχους, σε σύγκριση με τον προηγούμενο σχεδιασμό.

Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ηλικιακό κριτήριο, καθώς δεν αρκεί κάποιος να έχει συμπληρώσει τα 65 έτη μέσα στο 2026 για να λάβει την ενίσχυση ως συνταξιούχος γήρατος.

Για τη φετινή πληρωμή, το 65ο έτος πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επομένως, όσοι έγιναν 65 ετών κατά τη διάρκεια του 2026 δεν εντάσσονται στη φετινή καταβολή με την ιδιότητα του συνταξιούχου γήρατος.

Εξαιρέσεις προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων, όπως οι συνταξιούχοι αναπηρίας, για τους οποίους δεν εφαρμόζεται το ίδιο ηλικιακό όριο.

Διαβάστε επίσης