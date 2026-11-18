Snapshot Τα τέλη κυκλοφορίας 2027 πρέπει να πληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 μέσω της πλατφόρμας mycar της ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, τα πρόστιμα αυξάνονται κλιμακωτά: 25% έως 31 Ιανουαρίου 2027, 50% έως τέλος Φεβρουαρίου, και διπλασιασμός από 1 Μαρτίου 2027.

Η ψηφιακή ακινησία οχήματος πριν την 1/1/2027 απαλλάσσει από την υποχρέωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία οχήματος υπό ακινησία επιφέρει πρόστιμο 10.000 ευρώ, που αυξάνεται σε 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής, και αφαίρεση διπλώματος για τρία χρόνια.

Η άρση της ακινησίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΑΑΔΕ με πληρωμή τελών και ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Snapshot powered by AI

Στο mycar της ΑΑΔΕ έχουν αναρτηθεί τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2027, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής να καθορίζεται η 31 η Δεκεμβρίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά, σε περίπτωση μη πληρωμής:

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2027, οι κάτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον 25% από το ποσό των τελών κυκλοφορίας 2025.

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2027, θα επιβαρυνθούν με το 50% του ποσού.

Από την 1η Μαρτίου 2027 τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που διπλασιάζονται.

Τι ισχύει για την ακινησία

Όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων κρίνουν ότι επιθυμούν να θέσουν σε ακινησία το αυτοκίνητο τους, μη πληρώνοντας τα τέλη κυκλοφορίας, μπορούν να το πράξουν και φέτος με ηλεκτρονικό τρόπο. Όταν το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία πριν την έναρξη του έτους, δηλαδή πριν την 1/1/2027, δεν χρειάζεται να καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας. Η σχετική υποβολή γίνεται μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ “MyCar”.

Όσοι εντοπιστούν, μετά τη δήλωση ακινησίας, να κυκλοφορούν τα οχήματά τους θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής ενώ ταυτόχρονα αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. Η ακινησία ισχύει μέχρι το όχημα να τεθεί εκ νέου «σε κίνηση» με την υποβολή αίτησης άρσης της ακινησίας, η οποία πραγματοποιείται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας εφόσον καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης και υπάρχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

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