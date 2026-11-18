Snapshot Η μη δήλωση ακινήτου στο Ε9 επιφέρει υποχρέωση καταβολής αναδρομικών φόρων για τα προηγούμενα έτη.

Οι αλλαγές στο Ε9 αφορούν τις δηλώσεις περιόδου 2014-2026 και επιτρέπουν την αποκατάσταση λαθών στην περιουσιακή κατάσταση.

Το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) θα συγκεντρώνει και διασταυρώνει δεδομένα από Ε9, Ε2, Κτηματολόγιο και άλλες βάσεις για καλύτερο έλεγχο ακίνητης περιουσίας.

Η λειτουργία του ΜΙΔΑ αναμένεται να μειώσει τις ανακριβείς δηλώσεις και την αδήλωτη ακίνητη περιουσία μέσω ψηφιακού φακέλου με αναλυτικά στοιχεία κάθε ακινήτου. Snapshot powered by AI

Χωρίς την επιβολή προστίμων μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας τους στο Ε9 χιλιάδες φορολογούμενοι, ωστόσο δεν σημαίνει ότι κάθε αλλαγή είναι απαλλαγμένη από οικονομικές επιβαρύνσεις. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το εάν πρόκειται για διόρθωση λανθασμένων στοιχείων ενός ήδη δηλωμένου ακινήτου ή για ακίνητο που δεν είχε δηλωθεί ποτέ στην Εφορία.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η φορολογική αντιμετώπιση των δύο περιπτώσεων είναι διαφορετική, καθώς οι ιδιοκτήτες που διορθώνουν ανακρίβειες στις δηλώσεις τους δεν επιβαρύνονται με πρόστιμα και αναδρομικούς φόρους εξαιτίας της συγκεκριμένης τροποποίησης. Αντίθετα, όσοι διαπιστωθεί ότι είχαν παραλείψει εντελώς να δηλώσουν κάποιο ακίνητο θα κληθούν να καταβάλουν τους φόρους που αναλογούν για τα προηγούμενα έτη.

Οι σχετικές διορθώσεις αφορούν τις δηλώσεις Ε9 της περιόδου 2014-2026 και δίνουν τη δυνατότητα στους φορολογουμένους να αποκαταστήσουν λάθη στην αποτύπωση της περιουσιακής τους κατάστασης.

Πότε οι αλλαγές στο Ε9 γίνονται χωρίς πρόστιμο

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα ακίνητο έχει δηλωθεί κανονικά, αλλά ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του έχουν καταχωριστεί εσφαλμένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα διαμέρισμα πραγματικής επιφάνειας 100 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο εμφανίζεται στο Ε9 ως 85 τετραγωνικά.

Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης μπορεί να διορθώσει τα δηλωμένα τετραγωνικά, χωρίς να του επιβληθεί πρόστιμο για την τροποποιητική δήλωση. Το ίδιο ισχύει και για άλλες ανακρίβειες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά, τη χρήση ή την κατάσταση του ακινήτου, εφόσον αυτό είχε ήδη συμπεριληφθεί στη δήλωση.

Με άλλα λόγια, η διόρθωση μιας ελλιπούς ή λανθασμένης καταχώρισης δεν αντιμετωπίζεται φορολογικά με τον ίδιο τρόπο όπως η πλήρης απόκρυψη ενός ακινήτου.

Πότε προκύπτουν αναδρομικοί φόροι

Διαφορετική είναι η εικόνα για τους ιδιοκτήτες που δεν είχαν δηλώσει καθόλου ένα ακίνητο στο Ε9. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρόκειται για απλή διόρθωση στοιχείων, αλλά για παράλειψη δήλωσης περιουσιακού στοιχείου.

Ως εκ τούτου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις φορολογικές εκκρεμότητες που προκύπτουν από την εκπρόθεσμη δήλωση του ακινήτου, καταβάλλοντας τους φόρους που αναλογούν στα προηγούμενα χρόνια.

Όπως έχει επισημάνει και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δεν μπορεί να εξομοιώνεται ο ιδιοκτήτης που έχει δηλώσει ένα ακίνητο με λανθασμένα χαρακτηριστικά με εκείνον που δεν το έχει δηλώσει καθόλου.

Το ΜΙΔΑ αλλάζει τους ελέγχους στην ακίνητη περιουσία

Η ανάγκη για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων στο Ε9 αποκτά μεγαλύτερη σημασία ενόψει της λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για ένα νέο ψηφιακό σύστημα, μέσω του οποίου θα συγκεντρωθούν σε μία ενιαία βάση δεδομένων πληροφορίες που μέχρι σήμερα είναι κατανεμημένες σε διαφορετικά μητρώα και υπηρεσίες του Δημοσίου.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για κάθε ακίνητο, την ιδιοκτησιακή του κατάσταση και τη χρήση του, μέσα από τη διασταύρωση διαθέσιμων δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν ευκολότερα τυχόν αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες και σε εκείνα που υπάρχουν στις υπόλοιπες δημόσιες βάσεις δεδομένων.

Ειδικότερα, στο νέο μητρώο αναμένεται να συγκεντρωθούν πληροφορίες από:

Το Ε9 , στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων.

, στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων. Το Ε2 , με τα δεδομένα για τα εισοδήματα από μισθώσεις, αλλά και για ακίνητα που εμφανίζονται ως κενά ή παραχωρούνται δωρεάν.

, με τα δεδομένα για τα εισοδήματα από μισθώσεις, αλλά και για ακίνητα που εμφανίζονται ως κενά ή παραχωρούνται δωρεάν. Το Κτηματολόγιο , με τις πληροφορίες για τα ακίνητα και τους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

, με τις πληροφορίες για τα ακίνητα και τους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ , στα οποία καταγράφονται στοιχεία για τις μισθώσεις και τη φορολογική αντιμετώπιση των ακινήτων.

, στα οποία καταγράφονται στοιχεία για τις μισθώσεις και τη φορολογική αντιμετώπιση των ακινήτων. Άλλες ψηφιακές βάσεις δεδομένων, με πληροφορίες που διαθέτουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς.

Στον ψηφιακό φάκελο κάθε ακινήτου θα συγκεντρώνονται βασικά χαρακτηριστικά, όπως η επιφάνεια, η θέση, το είδος του ακινήτου, τα εμπράγματα δικαιώματα, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, η χρήση, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται, καθώς και στοιχεία σχετικά με την ηλεκτροδότησή του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στη χρήση των ακινήτων. Θα καταγράφεται, δηλαδή, εάν ένα ακίνητο ιδιοκατοικείται, εκμισθώνεται, παραχωρείται δωρεάν, παραμένει κενό ή χρησιμοποιείται για επαγγελματική δραστηριότητα.

Η ενοποίηση των πληροφοριών αναμένεται να περιορίσει τα περιθώρια ανακριβών δηλώσεων και αδήλωτης ακίνητης περιουσίας, καθώς οι φορολογικές αρχές θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους περισσότερα δεδομένα για τη διασταύρωση των δηλώσεων των ιδιοκτητών.

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