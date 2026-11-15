Σύσκεψη Μητσοτάκη με έξι δημάρχους για τον συντελεστή δόμησης στον Βόρειο Τομέα Αθηνών 

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σύσκεψη με έξι δημάρχους του Βόρειου Τομέα Αθηνών για τον καθορισμό ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης.

Ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός περιλαμβάνει αυξημένους συντελεστές δόμησης, επιπλέον ορόφους και ανάγκη για περισσότερους δρόμους, χώρους πρασίνου και κοινόχρηστες υποδομές σε 26 περιοχές της χώρας.

Οι προτεινόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης αφορούν συνολική πρόσθετη δόμηση 1.854.688 τετραγωνικών μέτρων μέσω μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό είναι μεταξύ άλλων ο Βόρειος Τομέας Αθηνών, η Αχαΐα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, η Μαγνησία και η Φθιώτιδα.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι δεν θα γίνει μεταφορά συντελεστή δόμησης από το κέντρο στο Χαλάνδρι. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 13.00 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή έξι δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αθηνών, σε συνέχεια επιστολής τους σχετικά με τον καθορισμό ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ήρθε στο φως της δημοσιότητας πληροφορία ότι αυξημένοι συντελεστές δόμησης, δυνατότητα ανέγερσης επιπλέον ορόφων, αλλά και ανάγκη για περισσότερους δρόμους, χώρους πρασίνου και κοινόχρηστες υποδομές περιλαμβάνει ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός για 26 περιοχές της χώρας. Πρόκειται για τις προτεινόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ), οι μελέτες των οποίων τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως είχε αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», οι προτάσεις ανοίγουν τον δρόμο για πρόσθετη δόμηση συνολικής επιφάνειας 1.854.688 τετραγωνικών μέτρων, μέσω της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο κύκλο βρίσκονται στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, την Αχαΐα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, τη Μαγνησία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα, τη Δράμα και την Καστοριά.

Πάντως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης πρόσφατα είχε διευκρινίσει ότι: «Δεν θα γίνει μεταφορά συντελεστή δόμησης από το κέντρο στο Χαλάνδρι».

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