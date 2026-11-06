Αλλάζει ο χάρτης της δόμησης σε 26 περιοχές της χώρας: Πού μπορεί να προστεθεί ένας όροφος;

Snapshot Ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός προβλέπει αυξημένους συντελεστές δόμησης και επιπλέον ορόφους σε 26 περιοχές της χώρας μέσω 91 προτεινόμενων Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ).

Οι προτάσεις επιτρέπουν πρόσθετη δόμηση περίπου 1,85 εκατ. τετραγωνικών μέτρων, με τη δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε περιοχές όπως ο Βόρειος Τομέας Αθηνών, η Αχαΐα και η Κεντρική Μακεδονία.

Οι αυξήσεις στους συντελεστές δόμησης αφορούν συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα και κυμαίνονται από 0,50 έως 1,60 ανάλογα με την περιοχή, χωρίς οριζόντια εφαρμογή σε ολόκληρες περιφερειακές ενότητες.

Οι προτάσεις είναι σε στάδιο δημόσιας διαβούλευσης και δεν είναι βέβαιο ότι θα εφαρμοστούν πλήρως, καθώς απαιτούνται εγκρίσεις και νομοτεχνικός έλεγχος από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Υπάρχει ανησυχία για πιθανές αντιδράσεις από τους δήμους, με βάση το προηγούμενο αρνητικό κλίμα που προκάλεσαν οι αυξήσεις δόμησης μέσω του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Snapshot powered by AI

Αυξημένοι συντελεστές δόμησης, δυνατότητα ανέγερσης επιπλέον ορόφων, αλλά και ανάγκη για περισσότερους δρόμους, χώρους πρασίνου και κοινόχρηστες υποδομές περιλαμβάνει ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός για 26 περιοχές της χώρας. Πρόκειται για τις προτεινόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ), οι μελέτες των οποίων τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», οι προτάσεις ανοίγουν τον δρόμο για πρόσθετη δόμηση συνολικής επιφάνειας 1.854.688 τετραγωνικών μέτρων, μέσω της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο κύκλο βρίσκονται στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, την Αχαΐα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, τη Μαγνησία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα, τη Δράμα και την Καστοριά.

Πρόκειται, ωστόσο, για προτάσεις που βρίσκονται ακόμη σε στάδιο διαβούλευσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δεδομένο πως όλες οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν τελικά με τη μορφή που παρουσιάζονται στις μελέτες.

91 νέες ζώνες και συνολικά 194 στον πρώτο κύκλο

Στις 26 δημοτικές ενότητες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη φάση προτείνονται 91 Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης.

Ο πρώτος κύκλος των μελετών αφορά συνολικά 194 ΖΥΣ σε 50 δημοτικές ενότητες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση ακόμη 103 προτεινόμενες ζώνες, οι οποίες κατανέμονται σε 24 δημοτικές ενότητες.

Ειδικότερα, οι νέες προτάσεις αφορούν 37 ζώνες στην Ανατολική Αττική, 55 στην Κεντρική Μακεδονία, οκτώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τρεις στη Στερεά Ελλάδα.

Οι ΖΥΣ αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης. Με τον μηχανισμό αυτό δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης οικοδομικών δικαιωμάτων που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ακίνητο από το οποίο προέρχονται.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σήμερα υπάρχουν 3.837 ενεργοί τίτλοι μεταφοράς συντελεστή δόμησης, οι οποίοι αντιστοιχούν σε περίπου 428.600 τετραγωνικά μέτρα.

Την ίδια στιγμή, η δυνητική προσφορά οικοδομικών δικαιωμάτων στις περιοχές που εξετάζονται στο σύνολο των 194 ΖΥΣ υπολογίζεται σε περίπου 16,4 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.

Σε ποιες περιοχές αυξάνονται οι συντελεστές δόμησης

Οι προτεινόμενες μεταβολές στους συντελεστές δόμησης αφορούν συγκεκριμένες περιοχές και οικοδομικά τετράγωνα. Στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, οι μελέτες προβλέπουν τις ακόλουθες αυξήσεις:

Κηφισιά: από 0,50 έως 1,00.

Λυκόβρυση: από 0,80 σε 1,00.

Μεταμόρφωση: στις βιομηχανικές περιοχές, από 1,00 σε 1,60.

Νέα Ερυθραία: από 0,60 σε 0,70.

Νέα Ιωνία: από 0,80 σε 1,40, ενώ στις δύο βιομηχανικές περιοχές από 1,00 σε 1,60.

Νέο Ψυχικό: από 1,20 σε 1,30.

Φιλοθέη: από 0,60 σε 0,80.

Ψυχικό: από 0,60 σε 0,80.

Παπάγου: από 1,00 σε 1,20.

Χολαργός: από 1,20 έως 1,50, ανάλογα με την πολεοδομική ενότητα.

Χαλάνδρι: από 0,80 έως 1,30, επίσης ανάλογα με την πολεοδομική ενότητα.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα εύρη των συντελεστών αποτυπώνουν τις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές των επιμέρους προτάσεων. Δεν σημαίνουν ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση σε ολόκληρη την αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα, αλλά ότι οι αλλαγές αφορούν συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα.

Ο φόβος για νέες αντιδράσεις από τους δήμους

Το ζήτημα της πρόσθετης δόμησης αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις και πιθανές αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι τα οριζόντια μέτρα αύξησης του ύψους και της δόμησης των κτιρίων, τα οποία συνδέθηκαν με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κρίθηκαν αντισυνταγματικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ερώτημα είναι αν οι νέες προτάσεις για τις ΖΥΣ θα οδηγήσουν σε έναν ακόμη γύρο αντιπαραθέσεων με τους δήμους.

Σε κάθε περίπτωση, η θεσμοθέτηση των ζωνών δεν είναι αυτόματη. Θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση και η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης, η οποία θα καταλήξει στην έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, αφού προηγηθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»

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