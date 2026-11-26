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Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου γράφτηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, στην καρδιά της Πλάκας. Η ιστορική Οικία Κοκοβίκου, το σπίτι που ταυτίστηκε με τον Αντωνάκη και την Ελενίτσα, τους αξέχαστους ήρωες της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» του Γιώργου Τζαβέλλα, ανακηρύχθηκε επίσημα «Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού» από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στις 15:00, στην οδό Τριπόδων 32, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του σπουδαίου πρωταγωνιστή της ταινίας Γιώργου Κωνσταντίνου και εκπροσώπων του κινηματογραφικού και πολιτιστικού χώρου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Το χαρακτηριστικό γαλάζιο σπίτι με την εξωτερική σκάλα, που έγινε γνωστό μέσα από μία από τις πιο αγαπημένες ελληνικές ταινίες, αποκτά πλέον μια ξεχωριστή θέση στον ευρωπαϊκό κινηματογραφικό χάρτη.

Η ιστορική Οικία Κοκοβίκου ανακηρύχθηκε «Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού» από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου

Από την Αθήνα του Αντωνάκη και της Ελενίτσας στα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά τοπόσημα

Η Οικία Κοκοβίκου συγκαταλέγεται πλέον στα περίπου 70 κινηματογραφικά τοπόσημα που έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Treasures of European Film Culture».

Στον ίδιο κατάλογο βρίσκονται η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, οι Σκάλες Ποτέμκιν στην Οδησσό, το βιβλιοπωλείο που έγινε γνωστό από την ταινία «Notting Hill» στο Λονδίνο, το καφέ της «Αμελί» στη Μονμάρτρη και ο Μεγάλος Τροχός του Πράτερ στη Βιέννη, που συνδέθηκε με τον «Τρίτο Άνθρωπο».

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, France Orsenne, αναφέρθηκε στην αποστολή της Ακαδημίας, η οποία ιδρύθηκε το 1989 με πρωτοβουλία του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν και τη συμμετοχή 40 Ευρωπαίων δημιουργών, με στόχο την προώθηση και την προστασία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Όπως επισήμανε, ο κινηματογράφος δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που τον δημιουργούν, αλλά και τους τόπους που συνδέονται με τις ιστορίες του και παραμένουν ζωντανοί στη συλλογική μνήμη. Παράλληλα, καλωσόρισε την Οικία Κοκοβίκου στον κατάλογο, ως το δεύτερο ελληνικό τοπόσημο μετά τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου France Orsenne και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Λίνα Μενδώνη: «Η Οικία Κοκοβίκου αποκτά μια ακόμη ζωή μέσω του σινεμά»

Στη διαχρονική αξία της ταινίας του Γιώργου Τζαβέλλα, αλλά και στην πολιτιστική σημασία του κτιρίου, αναφέρθηκε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Όπως σημείωσε, η ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», πέρα από το χιούμορ, τις απολαυστικές ατάκες και τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών της, αποτύπωσε τη σύγκρουση δύο διαφορετικών εποχών στην ελληνική κοινωνία: του παραδοσιακού πατριαρχικού προτύπου και της γυναικείας χειραφέτησης.

Μάλιστα, στάθηκε στη χαρακτηριστική ατάκα της Ελενίτσας «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου», η οποία, όπως υπογράμμισε, έγινε σημείο αναφοράς για τις γυναίκες της δεκαετίας του 1960.

Η υπουργός χαρακτήρισε τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο πολύτιμο αρχείο της κοινωνικής ζωής και της παλιάς Αθήνας, επισημαίνοντας ότι η Πλάκα, με τα νεοκλασικά σπίτια, τις αυλές και τα λουλούδια της, διατήρησε μέσα από τις ταινίες εικόνες μιας Αθήνας που άλλαζε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αρχιτεκτονική και αρχαιολογική αξία του ακινήτου, το οποίο αποτελεί εξαιρετικό δείγμα αστικής αθηναϊκής κατοικίας της πρώιμης οθωνικής περιόδου, με χρονολόγηση στα 1836-1837.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με τον Γιώργο Κωνσταντίνου έξω από την Οικία Κοκοβίκου

Στον αύλειο χώρο του σώζονται σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα, μεταξύ των οποίων τμήμα της αρχαίας οδού των Τριπόδων, κλίμακα του 4ου αιώνα π.Χ., αρχαία υδραυλικά έργα και βυζαντινά κατάλοιπα.

«Η οδός Τριπόδων συνέδεε το θέατρο του Διονύσου με την Αρχαία Αγορά, συνεπώς τι πιο κατάλληλος χώρος για μια προβολή τέχνης!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε ακόμη ότι η Οικία Κοκοβίκου δεν διασώζεται απλώς ως ένα ιστορικό κτίριο, αλλά προορίζεται να αποκτήσει μια νέα πολιτιστική ζωή.

Η ιστορική Οικία Κοκοβίκου ανακηρύχθηκε «Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού» από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου

«Μέσα σε αυτή τη μοναδική ατμόσφαιρα, αυτή η αθηναϊκή οικία απέκτησε μια ακόμα ζωή μέσω του σινεμά, χάρη στον Γιώργο Τζαβέλλα, στον Γιώργο Κωνσταντίνου, τη Μάρω Κοντού, την Τασσώ Καββαδία και πολλούς άλλους ακόμα», σημείωσε.

Και πρόσθεσε ότι το ιστορικό κτίριο θα αποκτήσει σύντομα νέα ζωή ως χώρος προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου και ως σημείο συνάντησης των Αθηναίων με την ιστορία και την τέχνη τους.

Η υπουργός ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου για τη σημαντική διάκριση, τονίζοντας ότι αυτή αφορά συνολικά την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και ενισχύει τη διεθνή παρουσία της χώρας, ενόψει και της διοργάνωσης των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 2027.

Δείτε τη στιγμή που η υπουργός Πολιτισμού αποκαλύπτει την τιμητική πινακίδα στην Οικία Κοκοβίκου:

Γιώργος Κωνσταντίνου: Να αφήνουμε μια περιουσία πίσω μας, μια διαθήκη, όπως είναι αυτό εδώ το σπίτι»

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία του Γιώργου Κωνσταντίνου, ο οποίος επέστρεψε στον χώρο που συνδέθηκε με μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της μακράς καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Ο ηθοποιός εξέφρασε τη βαθιά του τιμή και χαρά για την αναγνώριση της Οικίας Κοκοβίκου και ευχαρίστησε θερμά την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την πρωτοβουλία διάσωσης και αξιοποίησης του κτιρίου ως πολιτιστικού χώρου.

Δεν έκρυψε, μάλιστα, τη συγκίνησή του για την απουσία της συμπρωταγωνίστριάς του, Μάρως Κοντού, την οποία χαρακτήρισε «το άλλο του μισό», εκφράζοντας την ελπίδα ότι το πνεύμα της βρίσκεται εκεί, σε ένα σπίτι που θα εξακολουθεί να θυμίζει τη δική τους κινηματογραφική ιστορία.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε και για την ανάγκη να αναδεικνύονται τέτοιοι χώροι, που αποτελούν ζωντανή πολιτιστική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναφέρθηκε στους πολυετείς αγώνες των Ελλήνων καλλιτεχνών, όσων βρίσκονται εν ζωή αλλά και όσων έχουν φύγει, για την προαγωγή της τέχνης και του πολιτισμού.

«Πάντα με τη βοήθεια βέβαια ανθρώπων που κυβερνούν, να είμαστε πάντα σε έπαρση και να αφήνουμε μια περιουσία πίσω μας, μια διαθήκη, όπως είναι αυτό εδώ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Αντωνάκης της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», έδωσε το «παρών» στην τελετή ανακήρυξης της Οικίας Κοκοβίκου

Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος: «Θησαυρούς του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού η Οικία Κοκοβίκου»

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος ανέφερε ότι η οικία Κοκοβίκου και η ένταξή της στους «Θησαυρούς του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού» τοποθετεί ένα κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας στον ευρωπαϊκό χάρτη. Με τη σειρά του εξήρε την πρωτοβουλία της Πολιτείας και του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διάσωση του κτιρίου και υπογράμμισε τη συναισθηματική και συμβολική αξία της παρουσίας του Γιώργου Κωνσταντίνου.

Ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου με τον Διευθύνων Σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδα Χριστόπουλο

«Στα 70 εμβληματικά κινηματογραφικά τοπόσημα στην Ευρώπη η οικία Κοκοβίκου», λέει η Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Η Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου Φρανς Ορσέν ανέφερε ότι «η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου το 1989 από τον Ίνγκμαρ Μπέργκμαν και 40 Ευρωπαίους δημιουργούς, έχει απώτερο στόχο την προώθηση και προστασία του ευρωπαϊκού σινεμά, τονίζοντας ότι ο κινηματογράφος δεν αφορά μόνο ανθρώπους, αλλά και τόπους που συνδέθηκαν με αυτόν και χαράσσονται στη συλλογική μνήμη».

Όπως εξήγησε «τα τελευταία 20 χρόνια η Ακαδημία έχει αναγνωρίσει πάνω από 70 εμβληματικά κινηματογραφικά τοπόσημα στην Ευρώπη (όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι, τα Σκαλοπάτια στην Οδησσό όπου γυρίσθηκε το Θωρηκτό Ποτέμκιν, το βιβλιοπωλείο του Notting Hill και το καφέ στη Μονμάρτρ στο Παρίσι όπου γυρίσθηκε το Αμελί)».

Τέλος, καλωσόρισε την ανακήρυξε την «Οικία Κοκοβίκου» ως τον δεύτερο “Θησαυρό” στην Ελλάδα (μετά τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης), επισημαίνοντας τη σπανιότητά της ως παραδοσιακής αθηναϊκής κατοικίας και τη σύνδεσή της με το αριστούργημα του Γιώργου Τζαβέλλα «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα». Επίσης, εξέφρασε τη συγκίνησή της για την παρουσία του πρωταγωνιστή Γιώργου Κωνσταντίνου κι εξήρε την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού τον Ιανουάριο του 2026 για την αποκατάσταση του κτηρίο, μεταφέροντας τις ευχαριστίες της Προέδρου της Ακαδημίας, Ζυλιέτ Μπινός, ενόψει και των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου της 16ης Ιανουαρίου 2027, τα οποία θα απονεμηθούν στην Αθήνα.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου και η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου France Orsenne στην εκδήλωση για την ευρωπαϊκή αναγνώριση της Οικίας Κοκοβίκου, στην Πλάκα.

Το μέλλον της Οικίας Κοκοβίκου - Επένδυση 1,7 εκατ. ευρώ για την αποκατάστασή της

Η ευρωπαϊκή αναγνώριση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία δρομολογείται η αποκατάσταση της Οικίας Κοκοβίκου και του περιβάλλοντος χώρου της.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ οι σχετικές μελέτες εκπονήθηκαν με πόρους του υπουργείου Πολιτισμού.

Στόχος είναι η διάσωση του ιστορικού κτιρίου και η μετατροπή του σε πολιτιστικό χώρο, με επίκεντρο την προβολή ελληνικών κινηματογραφικών έργων. Η αξιοποίησή του εντάσσεται, άλλωστε, στο πενταετές σχέδιο δράσης «Greece On Screen» του υπουργείου Πολιτισμού και του ΕΚΚΟΜΕΔ για την περίοδο 2026-2030.

Η ιστορία του σπιτιού είχε κινδυνεύσει να έχει διαφορετική κατάληξη. Στην ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα το σπίτι προοριζόταν να κατεδαφιστεί, ενώ δεκαετίες αργότερα είχε βρεθεί αντιμέτωπο και με το ενδεχόμενο πώλησής του. Η απόφαση της Μελίνας Μερκούρη να χαρακτηριστεί διατηρητέο συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωσή του.

Σήμερα, η Οικία Κοκοβίκου δεν αποτελεί απλώς ένα διατηρητέο αρχιτεκτονικό δείγμα της παλιάς Αθήνας. Είναι ένα κομμάτι της κινηματογραφικής μνήμης της χώρας, ένας χώρος που συνδέει διαφορετικές εποχές και γενιές θεατών.

Η ανακήρυξή της σε «Θησαυρό του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού» έρχεται να επισφραγίσει αυτή τη διαδρομή, δίνοντας στο σπίτι του Αντωνάκη και της Ελενίτσας μια ξεχωριστή θέση στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

Και ίσως τελικά, πολλά χρόνια μετά τα γυρίσματα της ταινίας, η πιο όμορφη συνέχεια για την Οικία Κοκοβίκου να είναι ότι δεν θα παραμείνει απλώς ένα σκηνικό μιας αγαπημένης κινηματογραφικής ιστορίας, αλλά θα γίνει ξανά ένας ζωντανός χώρος πολιτισμού.

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