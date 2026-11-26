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Σε ανοιχτή πολιτική σύγκρουση, με βαρείς χαρακτηρισμούς, προσωπικές επιθέσεις και αλληλοκατηγορίες περί διαφθοράς, εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, με αφορμή τις καταγγελίες που αφορούν τον γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Η ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ των δύο κομμάτων δείχνει ότι η σύγκρουση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της συγκεκριμένης υπόθεσης, αγγίζοντας ευθέως το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών και της διεκδίκησης της ηγεμονίας στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

ΕΛΑΣ: «Στημένο παιχνίδι» από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ

Η ΕΛΑΣ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον ότι λειτουργεί σε συντονισμό με τη Νέα Δημοκρατία και συμμετέχει σε μια κοινή επιχείρηση πολιτικής φθοράς του Αλέξη Τσίπρα.

Με ανακοίνωσή της υπό τον τίτλο «Μια παράσταση με δύο ρόλους», η ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι οι σημερινές δημόσιες παρεμβάσεις της Αλεξάνδρας Σδούκου και του Νίκου Ανδρουλάκη απέδειξαν ότι «ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ξέρουν να συνεργάζονται αρμονικά, με πάσες του ενός στον άλλο, εναντίον του κοινού εχθρού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκπρόσωπος της ΝΔ έθεσε ερωτήματα προς τον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το «μείζον πολιτικό, ηθικό, ενδεχομένως και νομικό θέμα», ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε, κατά την ΕΛΑΣ, να δώσει τις απαντήσεις, ζητώντας την παραίτηση τόσο του Μίλτου Χατζηγιαννάκη όσο και του Βαγγέλη Λιάκου.

Η ΕΛΑΣ μάλιστα επιστράτευσε ποδοσφαιρικούς όρους, αποδίδοντας τα «συγχαρητήριά» της στον «προπονητή του Μαξίμου» για την αρμονική μετάβαση της ομάδας από την άμυνα στην επίθεση, αλλά και στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «ευφυή και αποτελεσματικό παίκτη στο παιγνίδι της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Η ανακοίνωση κατέληξε με μια ευθεία πολιτική αιχμή για τις μετεκλογικές προθέσεις του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι «το παιγνίδι σε βάρος της ΕΛΑΣ, του γραμματέα και του προέδρου της, αλλά και εις βάρος της πολιτικής αλλαγής, είναι στημένο».

«Γιατί, όταν πολεμάς με μένος αυτόν που είναι στα αριστερά σου, απλά ανοίγεις τον δρόμο να συνεργαστείς μετεκλογικά με αυτόν που είναι δεξιά σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΠΑΣΟΚ: «Ούτε αριστερά είστε, ούτε πρόοδος»

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη υπήρξε εξίσου επιθετική, με το ΠΑΣΟΚ να απορρίπτει τις κατηγορίες περί συντονισμού με τη ΝΔ και να αντιστρέφει το επιχείρημα της ΕΛΑΣ.

«Το μόνο δίδυμο που αναδείχθηκε αυτές τις ημέρες είναι το δίδυμο Μητσοτάκη - Τσίπρα. Δίδυμο στη διαφθορά και στις απευθείας αναθέσεις», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «δύο συστήματα εξουσίας τόσο ίδια και τόσο επικίνδυνα για τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την προστασία του δημοσίου χρήματος».

Η Χαριλάου Τρικούπη επανήλθε στις καταγγελίες για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν «ατράνταχτες αποδείξεις των στημένων διαγωνισμών» στους οποίους, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, συμμετείχαν εταιρείες του γραμματέα της ΕΛΑΣ, λαμβάνοντας έργα από τον δήμαρχο Στυλίδας, με τον οποίο φέρεται να διατηρεί επιχειρηματική σχέση.

«Θέλατε μήπως να σας χειροκροτήσουμε για τα σκανδαλώδη παιχνίδια του Γραμματέα σας με το δημόσιο χρήμα;», διερωτήθηκε το ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενο στην ηγεσία της ΕΛΑΣ.

Η αντιπαράθεση απέκτησε ακόμη εντονότερα προσωπικά χαρακτηριστικά στη συνέχεια της ανακοίνωσης, με τη Χαριλάου Τρικούπη να αμφισβητεί ευθέως την πολιτική ταυτότητα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Ούτε αριστερά είστε, ούτε πρόοδος», ανέφερε, κατηγορώντας τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ ότι δημιούργησε έναν «προσωπικό μηχανισμό που χορηγεί τη Νέα Δημοκρατία» για την εξυπηρέτηση των πολιτικών του φιλοδοξιών.

Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την ΕΛΑΣ «αριστερό ψάλτη της δεξιάς», και συγκεκριμένα «της χειρότερης εκδοχής της, της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη και του κ. Γεωργιάδη».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υστερόγραφο της ανακοίνωσης, με το οποίο η Χαριλάου Τρικούπη επιχείρησε να συνδέσει την υπόθεση Χατζηγιαννάκη με τη στάση του υπουργού Υγείας.

«Είναι τυχαίο που ο κατά τα άλλα λαλίστατος κ. Γεωργιάδης είναι ο μόνος που δεν έχει μιλήσει για τις αποκαλύψεις που αφορούν τον κ. Χατζηγιαννάκη;», διερωτήθηκε.

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