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Οι αρχές της Ισπανίας εφάρμοσαν προληπτικά μέτρα μετά τη βύθιση ενός πλοίου που μετέφερε έως 7.000 τόνους ντίζελ στα ανοικτά του ισπανικού νησιού Ίμπιζα, στη Μεσόγειο, με στόχο να αποτρέψουν μεγάλες περιβαλλοντικές ζημιές σε αυτήν την ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της Μεσογείου.

Το Med Emre, πετρελαιοφόρο με σημαία Μάλτας, βυθίστηκε περίπου 25 ναυτικά μίλια (46,3 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά του τουριστικού νησιού, στο αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων, επεσήμαναν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Αν και τα 17 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, ένα εξ αυτών πέθανε αφού διακομίστηκε στο νοσοκομείο στην Ίμπιζα, ενώ άλλα 6 φέρουν ελαφρά τραύματα.

Μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11), το πλοίο ήταν αναποδυγυρισμένο χωρίς να έχει βυθιστεί, δήλωσε η ισπανική κυβέρνηση.

Ναυάγιο σε περιοχή με μεγάλη οικολογική σημασία

Ένα σκάφος εξοπλισμένο για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης και ένα σκάφος διάσωσης αναπτύχθηκαν στην περιοχή, περίπου 57 ναυτικά μίλια (106 χλμ.) ανατολικά της Βαλένθια και 30 ναυτικά μίλια (56 χλμ.) βόρεια της Ίμπιζα, για «αξιολόγηση της κατάστασης και συνεχή παρακολούθηση», πρόσθεσε η κυβέρνηση.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση μετά το ναυάγιο του πλοίου Med Emre μεταξύ Βαλένθιας και Ίμπιζα», δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στο X.

Το δεξαμενόπλοιο, μήκους περίπου 120 μέτρων, βυθίστηκε για άγνωστο ακόμη λόγο, καθώς ταξίδευε από λιμάνι του Αλχεθίρας, στη νότια Ισπανία, προς τη Βαρκελώνη, μεταφέροντας περίπου 66.000 βαρέλια διυλισμένων προϊόντων, σύμφωνα με τα δεδομένα της Kpler.

«Το ναυάγιο συνέβη σε μια περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας, όπου δύο προστατευόμενες περιοχές αλληλεπικαλύπτονται: ο Μεσογειακός Διάδρομος Μετανάστευσης Κητοειδών και το Κανάλι της Ίμπιζα», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η ΜΚΟ Oceana για την προστασία των ωκεανών.

«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή και ως εκ τούτου ζητούμε άμεση παρέμβαση από τις αρχές για την πρόληψη ζημιών στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και διεξοδική έρευνα για τον προσδιορισμό των αιτιών του ατυχήματος», δήλωσε ο Ρικάρδο Αγκιλάρ, διευθυντής αποστολών της Oceana στην Ευρώπη.

Η ΜΚΟ προειδοποίησε επίσης για πιθανές καταστροφικές συνέπειες για «τις τοπικές κοινότητες, τις αλιευτικές δραστηριότητες και άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή».

Εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Μετά το ναυάγιο, η Γενική Διεύθυνση Εμπορικού Ναυτικού ενεργοποίησε το εθνικό σχέδιο θαλάσσιας έκτακτης ανάγκης - σε επίπεδο συναγερμού 2 - στις 12:45 ώρα Ελλάδας «για να συντονίσει την αντιμετώπιση του ναυτικού δυστυχήματος και να αξιολογήσει τις πιθανές περιβαλλοντικές του συνέπειες», σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Ως προληπτικό μέτρο, έχει επίσης ενεργοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Προστασίας των Ακτών από τη Θαλάσσια Ρύπανση για την πρόβλεψη πιθανής ρύπανσης στις ακτές και την προετοιμασία για τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Αλλά «αυτό το μέτρο δεν σημαίνει ότι έχει εντοπιστεί παράκτια ρύπανση», τόνισαν οι αρχές σήμερα το πρωί.

Η εναέρια αναγνώριση και δορυφορικές εικόνες, που ζητήθηκαν κυρίως από το ευρωπαϊκό σύστημα Copernicus, θα επιτρέψουν την ανίχνευση τυχόν ιχνών ρύπανσης σε αυτήν τη δημοφιλή τουριστική περιοχή τις επόμενες ώρες και ημέρες.

«Πρόκειται για ένα πλοίο διπλού κύτους. Κατασκευασμένο στην Τουρκία το 2019, βάσει των προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης MARPOL, της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, η οποία επιβάλλει αυτή τη διαμόρφωση για πετρελαιοφόρα άνω των 5.000 τόνων», τόνισε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER ο Εμίλιο Ροντρίγκες Ντίαθ καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάντιθ.

«Μπορείτε να το δείτε ως ένα είδος προστατευτικού "μαξιλαριού". Αν και δεν είναι ένα πραγματικό μαξιλάρι, αυτή η ενδιάμεση δομή χρησιμεύει για να αποτρέψει τη διαρροή του φορτίου, το οποίο βρίσκεται σε αυτό το είδος πλοίου», εξήγησε.

Η χειρότερη θαλάσσια περιβαλλοντική καταστροφή στην Ισπανία σημειώθηκε το 2002, όταν το δεξαμενόπλοιο Prestige, με σημαία Μπαχάμες, βυθίστηκε ανοικτά της βορειοδυτικής αυτόνομης κοινότητας της Γαλικίας με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν στη θάλασσα δεκάδες χιλιάδες τόνοι μαζούτ, μολύνοντας εκατοντάδες παραλίες στην Ισπανία και τη Γαλλία.

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