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Ανοιχτό φαίνεται να είναι το ενδεχόμενο διετούς παράτασης της προθεσμίας για τη διόρθωση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, μετά τη θετική, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στάση του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμεντζόπουλου απέναντι στο σχετικό αίτημα των δικηγόρων.

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, έχει ζητήσει η προθεσμία που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026 να παραταθεί για δύο ακόμη χρόνια, έως το τέλος του 2028, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στις αναγκαίες διορθώσεις των κτηματολογικών εγγραφών.

Το ζήτημα αφορά ιδιοκτησίες σε 31 περιοχές της Αττικής, της Αργολίδας και της Αρκαδίας, όπου η κτηματογράφηση δεν έχει ακόμη περατωθεί και δεν έχει εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη ολοκλήρωσης. Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες που καλούνται να αντιμετωπίσουν εκκρεμότητες ως προς την καταγραφή των δικαιωμάτων τους.

Σύμφωνα με τον δικηγορικό κόσμο, η παράταση είναι αναγκαία προκειμένου να μην υπάρξουν απώλειες ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων για πολίτες που, για διάφορους λόγους, δεν μπόρεσαν να κινηθούν εγκαίρως. Όπως αναφέρεται στο αίτημα, στόχος είναι «η προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των πολιτών, οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν κατέστη δυνατόν να τηρήσουν την μέχρι σήμερα ισχύουσα προθεσμία».

Η επιστολή προς τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστο Δερμεντζόπουλο, έχει ως εξής:

«Όπως είναι γνωστό, ως προς την αποκλειστική προθεσμία αμφισβήτησης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών (άρθρο 6§2 Ν. 2664/1998), οι οποίες προσβάλλονται με αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ενώπιον του αρμοδίου καθύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, ισχύουν τα εξής:

1) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006, η προθεσμία του άρθρου 6§2α, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι την 30-11-2018, λήγει μετά από την πάροδο ενός (1) έτους από τη δημοσίευση Πράξης του Δ.Σ. του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με την οποία διαπιστώθηκε η εφαρμογή του συστήματος του Κτηματολογίου, σε αντικατάσταση του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών στο σύνολο της Επικράτειας της χώρας.

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί, εξ όσων γνωρίζουμε, τέτοια απόφαση, οπότε για τις περιοχές αυτές δεν τίθεται θέμα λήξεως της προθεσμίας διορθώσεως των κτηματολογικών εγγραφών εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος.

2) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 και κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4623/2019εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχε εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η προθεσμία του άρθρου 6§2α λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται 8 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου. Στην περίπτωση αυτή, υπάγονται 31 περιοχές της Αττικής, της Αργολίδας και της Αρκαδίας, η καταληκτική προθεσμία των οποίων επέρχεται την 31-12-2026.

Κατόπιν αυτών και σε συνέχεια προηγούμενων αιτημάτων μας, παρακαλούμε για την παράταση της άνω προθεσμίας για 2 έτη, ήτοι μέχρι την 31-12-2028, προς προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των πολιτών, οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν κατέστη δυνατόν να τηρήσουν την μέχρι σήμερα ισχύουσα προθεσμία».

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