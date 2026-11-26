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Έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά σημειώθηκε σε διυλιστήριο στη Μπανκόγκ της Ταϊλάνδης. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να εκκενώσουν τα σπίτια τους έως ότου σβήσει η φωτιά, σύμφωνα με το CNN.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες υπέστησαν εγκαύματα. Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το Ιατρικό Κέντρο Erawan στη Μπανγκόκ. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από την περιοχή, σε μια ανατολική γειτονιά της Μπανγκόκ.

Μια ειδοποίηση που στάλθηκε μέσω κινητού τηλεφώνου στους κατοίκους ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3 μ.μ. και συμβούλευε τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή. Οι αρχές της πόλης ανέφεραν λιγότερο από μία ώρα αργότερα ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε είχε σβήσει.

Αξιωματούχοι δήλωσαν αργότερα ότι οι κάτοικοι της περιοχής μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αλλά συμβούλεψαν όσους ζουν σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από την εγκατάσταση να είναι προσεκτικοί λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η αιτία της έκρηξης και της φωτιάς και το περιστατικό ερευνάται.