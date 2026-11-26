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Όσο γίνονται και νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο κατασκοπείας στην Nvidia τόσο ενισχύονται οι υποψίες ότι όμορφες Κινέζες είχαν περικυκλώσει τα μεγαλοστελέχη της εταιρείας με στόχο να εξάγουν τα πολύτιμα τσιπ της Nvidia στην Κίνα.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ δεν ήταν το μόνο στέλεχος της Nvidia που διατηρούσε ερωτική σχέση με Κινέζα που εργαζόταν σε εταιρεία η οποία αγόραζε τσιπ της Nvidia. Το Νούμερο 2 της εταιρείας μέχρι πρότινος και δεξί χέρι του Χουάνγκ, ο Τζέι Πούρι διατηρούσε σχέση με την Σένλι Τσεν, η οποία ήταν ανώτερο στέλεχος της εταιρείας Super Micro Computer.

Η εταιρεία της Τσεν συναγωνιζόταν για να έχει πρόσβαση στα τσιπ της Nvidia και η Σένλι Τσεν ήταν ο άνθρωπος που είχε την επαφή με την Nvidia. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Μάρτιο στην Καλιφόρνια καθώς ήδη οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν αρχίσει να ερευνούν την εμπλοκή εταιρείων για παράνομη μεταφορά των τσιπ της Nvidia στην Κίνα. Να σημειωθεί ότι με βάση τον αμερικανικό νόμο οι σύζυγοι δεν μπορούν να καταθέσουν ο ένας εναντίον του άλλου σε κάποια δίκη.

Η Σένλι Τσεν και ο Τζέι Πούρι σε εκδήλωση το 2024

Η Σένλι Τσεν και ο Τζέι Πούρι ήταν ζευγάρι για αρκετά χρόνια και σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal η ερωτική σχέση τους ήταν κοινό μυστικό στους υπαλλήλους των δύο εταιρειών. Η Τσεν, ως διευθύντρια ανάπτυξης της Super Micro, συνεργαζόταν συχνά με τον Πούρι και συνόδευε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Super Micro όταν επισκεπτόταν τα γραφεία της Nvidia και πίεζε την Nvidia να προμηθεύσει τσιπ στους πελάτες της Super Micro, όπως ανέφεραν υπάλληλοι και των δύο εταιρειών. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων πωλήσεων της Super Micro, η Τσεν ενθάρρυνε τα μέλη της ομάδας να απευθύνονται σε αυτήν αν είχαν ερωτήσεις σχετικά με θέματα που αφορούσαν την Nvidia.

Η Τσεν αρνήθηκε να σχολιάσει την προσωπική της ζωή, αναφέροντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επαγγελματική της ζωή. «Ποτέ δεν χρειάστηκε να βασιστώ σε προσωπικές σχέσεις για να αποκομίσω επαγγελματικά οφέλη», έγραψε σε ηλεκτρονικό μήνυμα στη Wall Street Journal.

Στις 19 Μαρτίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε τις κατηγορίες εναντίον ενός από τους συνιδρυτές της Super Micro, ενός διευθυντή πωλήσεων και ενός μεσίτη. Το κατηγορητήριο αφορούσε τη συνωμοσία με σκοπό τη λαθραία εισαγωγή στην Κίνα διακομιστών αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, εξοπλισμένων με τσιπ υψηλών προδιαγραφών της Nvidia.

Ο Τσένσεν Χουάγνγκ και ο Τζέι Πούρι δημιούργησαν ένα δίκτυο δεκάδων συνεργατών, όπως η Megaspeed - η εταιρεία στην οποία εργαζόταν η ερωμένη του CEO της Nvidia Άλις Χουάνγκ-στην Ασία και η Super Micro στην Καλιφόρνια, το οποίο θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της Κίνας σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Το δίκτυο αυτό εγκατέστησε κέντρα δεδομένων σε περιοχές όπως η Μαλαισία, στα οποία πελάτες όπως ο κινεζικός όμιλος Alibaba μπορούσαν να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση.Τόσο η Megaspeed όσο και η Super Micro είναι υπό έρευνα από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με καταγγελίες για λαθρεμπόριο μικροτσίπ προς την Κίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Wall Street Journal.

Η Megaspeed δήλωσε ότι είναι μια εταιρεία που συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και ότι προσέλαβε εξωτερικό νομικό σύμβουλο για να διερευνήσει τις κατηγορίες. Η Super Micro δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές και ότι διέκοψε τις σχέσεις της με τα άτομα που κατηγορήθηκαν.