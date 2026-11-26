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Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί έβαλαν τέλος στη μακροχρόνια και σφοδρή δικαστική διαμάχη τους για την πώληση του γαλλικού οινοποιείου Château Miraval.

Το πρώην ζευγάρι ζήτησε την Τετάρτη να αποσυρθούν οι αγωγές που είχαν καταθέσει ο ένας εναντίον του άλλου, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποί τους στη Daily Mail. Αυτό σημαίνει ότι θα αποφύγουν μια δίκη που θα συγκέντρωνε τεράστια δημοσιότητα και ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο Λος Άντζελες στις αρχές του επόμενου έτους.

Οι όροι του συμβιβασμού δεν έγιναν γνωστοί, ωστόσο οι δύο πλευρές εξέδωσαν μια ασυνήθιστη κοινή δήλωση, στην οποία ανέφεραν ότι επιθυμούν να προχωρήσουν στη ζωή τους για χάρη της οικογένειάς τους.

«Έχουμε καταλήξει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό προς το συμφέρον της οικογένειάς μας και δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια», δήλωσαν οι εκπρόσωποι του Πιτ και της Τζολί. «Οποιαδήποτε σχόλια αποδίδονται σε “πηγές” σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης δεν προέρχονται στην πραγματικότητα από κανέναν από τους δυο μας ούτε από κάποιο πρόσωπο του στενού μας περιβάλλοντος».

Η δικαστική διαμάχη για την πώληση του Château Miraval ξεκίνησε πριν από χρόνια και πυροδότησε καταγγελίες της Τζολί ότι ο πρώην σύζυγός της είχε κακοποιήσει τόσο την ίδια όσο και ένα από τα παιδιά τους.

Ο 62χρονος Πιτ και η 51χρονη Τζολί έχουν έξι παιδιά: τον Μάντοξ, 25 ετών, τον Παξ, 22 ετών, τη Ζαχάρα, 21 ετών, τη Σιλό, 20 ετών, καθώς και τα 18χρονα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.

Ο Πιτ φέρεται να έχει αποξενωθεί από όλα τα παιδιά του, ενώ τέσσερα από αυτά έχουν προχωρήσει επισήμως στη διαδικασία αφαίρεσης του επωνύμου του.

Ο Πιτ και η Τζολί άρχισαν να έχουν σχέση το 2005, αφού γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας δράσης Mr. & Mrs. Smith. Παντρεύτηκαν το 2014 και χώρισαν το 2016.

Το ζευγάρι αγόρασε το Château Miraval, ένα κτήμα έκτασης 1.200 στρεμμάτων στην περιοχή Κορέν της νότιας Γαλλίας, το 2008, έναντι περίπου 28,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκεί παντρεύτηκαν έξι χρόνια αργότερα.

Το 2021, η αξία του αμπελώνα υπολογιζόταν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στα 164 εκατομμύρια δολάρια.

Μετά τον χωρισμό τους το 2016, η Τζολί φέρεται να σχεδίαζε να πουλήσει το μερίδιό της στον αμπελώνα στον Πιτ, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν λόγω της φερόμενης επιμονής του να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας, η οποία θα την εμπόδιζε να δημοσιοποιήσει τις καταγγελίες περί κακοποίησης.

Το 2021, η ηθοποιός της ταινίας Lara Croft: Tomb Raider πούλησε το μερίδιό της στο Château Miraval στον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Γιούρι Σέφλερ, έναντι 64 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Πιτ προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της πρώην συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι παραβίασε μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία κανείς από τους δύο δεν θα μπορούσε να πουλήσει το μερίδιό του χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου.

Η αγωγή του οδήγησε σε ανταγωγή της Τζολί, η οποία τον κατηγόρησε ότι την κακοποίησε, μαζί με ένα από τα παιδιά τους, μέσα σε αεροπλάνο το 2016.

«Κατά τη διάρκεια της πολύωρης νυχτερινής πτήσης, ο Πιτ κακοποιούσε σωματικά και συναισθηματικά την Τζολί και τα παιδιά τους, τα οποία τότε ήταν ηλικίας από 8 έως 15 ετών», αναφερόταν σε δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν το 2022.

«Ο Πιτ άρπαξε την Τζολί από το κεφάλι και την ταρακούνησε, στη συνέχεια την έπιασε από τους ώμους και την ταρακούνησε ξανά, προτού την σπρώξει στον τοίχο του μπάνιου», αναφέρεται περαιτέρω στα έγγραφα, τα οποία προσθέτουν ότι «ο Πιτ έπνιξε ένα από τα παιδιά και χτύπησε ένα άλλο στο πρόσωπο».