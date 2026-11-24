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Ο πρωινός καφές αποτελεί για εκατομμύρια ανθρώπους μια αγαπημένη καθημερινή συνήθεια. Ωστόσο, σύμφωνα με επιστημονικά ευρήματα, δεν έχει σημασία μόνο πόσο καφέ καταναλώνουμε, αλλά και με ποιον τρόπο τον παρασκευάζουμε.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα διτερπένια, φυσικές οργανικές ενώσεις που περιέχονται στους κόκκους του καφέ και μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης, γνωστής και ως «κακής» χοληστερόλης.

Οι δύο σημαντικότερες από αυτές τις ενώσεις είναι η καφεστόλη και η καβεόλη, η συγκέντρωση των οποίων στο τελικό ρόφημα διαφέρει ανάλογα με τη μέθοδο εκχύλισης και φιλτραρίσματος.

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Τι έδειξε η επιστημονική έρευνα

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουψάλα, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Chalmers της Σουηδίας, εξέτασαν δείγματα καφέ από 14 διαφορετικές μηχανές που χρησιμοποιούνται σε χώρους εργασίας.

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Στη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε το 2025 στο επιστημονικό περιοδικό Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, οι επιστήμονες συνέκριναν τις συγκεντρώσεις διτερπενίων με εκείνες του καφέ που παρασκευάζεται με συμβατικές μεθόδους στο σπίτι.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν σημαντικές διαφορές, με τον καφέ που περνά από χάρτινο φίλτρο να εμφανίζει πολύ χαμηλότερες συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων ουσιών.

Η διαφορά αποδίδεται κυρίως στην αποτελεσματικότητα του φιλτραρίσματος, καθώς τα χάρτινα φίλτρα συγκρατούν μεγάλο μέρος των φυσικών ελαίων του καφέ.

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Ποια είδη καφέ επηρεάζουν περισσότερο τη χοληστερόλη

Οι μέθοδοι παρασκευής που δεν περιλαμβάνουν χάρτινο φίλτρο τείνουν να αφήνουν μεγαλύτερες ποσότητες διτερπενίων στο τελικό ρόφημα.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Ο ελληνικός καφές.

Ο καφές γαλλικής πρέσας (French press).

Ο εσπρέσο.

Ο καφές από μπρίκι τύπου Moka.

Ο καφές από ορισμένες αυτόματες μηχανές.

Αντίθετα, ο καφές φίλτρου που παρασκευάζεται με χάρτινο φίλτρο εμφανίζει γενικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις καφεστόλης και καβεόλης.

Στην περίπτωση του εσπρέσο, πάντως, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το μικρότερο μέγεθος της μερίδας, καθώς η συγκέντρωση μιας ουσίας δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη συνολική ποσότητα που καταναλώνουμε.

Πόσο μπορεί να μειωθεί η χοληστερόλη αλλάζοντας καφέ;

Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι η αντικατάσταση τριών φλιτζανιών καφέ από μηχανή εκχύλισης με αντίστοιχη ποσότητα καφέ που έχει περάσει από χάρτινο φίλτρο, πέντε ημέρες την εβδομάδα, θα μπορούσε να μειώσει την LDL χοληστερόλη κατά περίπου 22,4 mg/dL.

Πρόκειται, ωστόσο, για θεωρητική εκτίμηση που βασίζεται σε προηγούμενα επιστημονικά δεδομένα και όχι για αποτέλεσμα κλινικής δοκιμής στην οποία μετρήθηκαν τα επίπεδα χοληστερόλης των καταναλωτών.

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Πρέπει να σταματήσουμε να πίνουμε ελληνικό καφέ ή εσπρέσο;

Τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι πρέπει να αποκλείσουμε συγκεκριμένα είδη καφέ από την καθημερινότητά μας.

Η συνολική ποσότητα που καταναλώνουμε, η συχνότητα, η διατροφή, η κληρονομικότητα και τα ήδη υπάρχοντα επίπεδα χοληστερόλης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την καρδιαγγειακή μας υγεία.

Για όσους, ωστόσο, εμφανίζουν αυξημένη LDL χοληστερόλη ή καταναλώνουν πολλά φλιτζάνια καφέ καθημερινά, η επιλογή καφέ με χάρτινο φίλτρο μπορεί να αποτελέσει μια απλή και πρακτική αλλαγή.

Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι ότι, όταν πρόκειται για τη χοληστερόλη, μια μικρή λεπτομέρεια στον τρόπο παρασκευής του αγαπημένου μας ροφήματος μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από όση πιστεύαμε.

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