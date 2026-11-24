Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (24/11), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι: 22, 32, 35, 36, 40 και αριθμοί Eurojackpot οι: 3 και 9.