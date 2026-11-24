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Σε απόσταση περίπου 6.800 ετών φωτός από τη Γη, ένα εντυπωσιακό κοσμικό νέφος ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο σχήμα του, το οποίο παραπέμπει στα μακριά, κυματιστά πτερύγια ενός ψαριού μονομάχου.

Γνωστό ως «Betta Fish Nebula», το νεφέλωμα αποτελείται από τεράστιες συγκεντρώσεις αερίων και διαστρικής σκόνης, που συνθέτουν ένα μοναδικό ουράνιο τοπίο.

Η εντυπωσιακή φωτογραφία, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 23 Νοεμβρίου 2026, καταγράφηκε από την προηγμένη Dark Energy Camera (DECam), ανάλυσης 570 megapixel, η οποία είναι εγκατεστημένη στο τηλεσκόπιο Víctor M. Blanco, διαμέτρου τεσσάρων μέτρων, στο αστεροσκοπείο Cerro Tololo της Χιλής.

Πρόκειται για την πιο λεπτομερή απεικόνιση του συγκεκριμένου νεφελώματος μέχρι σήμερα.

Located nearly 6,800 light-years from Earth, the Betta Fish Nebula is a vast cloud of gas and dust whose shape resembles the flowing fins of a betta fish. Captured with the U.S. Department of Energy-built 570-megapixel Dark Energy Camera at Cerro Tololo Inter-American https://t.co/M4NZHgavHd — ABC News (@ABC) November 24, 2026

Τα απομεινάρια μιας αστρικής έκρηξης

Πίσω από την εντυπωσιακή ομορφιά του νεφελώματος κρύβεται ένα από τα πιο βίαια φαινόμενα του Σύμπαντος: ο εκρηκτικός θάνατος ενός άστρου.

Το νεφέλωμα, με την επιστημονική ονομασία SNR G295.5+09.7, βρίσκεται στον αστερισμό του Κενταύρου και αποτελεί κατάλοιπο έκρηξης υπερκαινοφανούς αστέρα (supernova), ο οποίος είχε πολλαπλάσια μάζα από τον Ήλιο.

Κατά την έκρηξη, τα εξωτερικά στρώματα του άστρου εκτινάχθηκαν στο Διάστημα. Η ύλη συγκρούστηκε με τα αέρια του διαστρικού χώρου, δημιουργώντας τις φωτεινές γαλάζιες δίνες που διακρίνονται στη φωτογραφία.

Στο εσωτερικό του νεφελώματος βρίσκεται ένας αστέρας νετρονίων, το εξαιρετικά πυκνό κατάλοιπο του πυρήνα του αρχικού άστρου.

Ένα παράθυρο στο παρελθόν του Σύμπαντος

Στο φόντο της φωτογραφίας διακρίνονται χιλιάδες άστρα του Γαλαξία μας, διάχυτα διαστρικά νέφη, αλλά και μακρινοί γαλαξίες.

Λόγω της τεράστιας απόστασης που χωρίζει το νεφέλωμα από τη Γη, το φως που φτάνει σήμερα στα τηλεσκόπια αποτυπώνει την εικόνα του όπως ήταν πριν από περίπου 6.800 χρόνια.

Η φωτογραφία αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο θάνατος ενός άστρου μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα από τα ομορφότερα θεάματα του Σύμπαντος.

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