Τηλεσκόπιο απαθανάτισε ένα νεφέλωμα σε σχήμα ψαριού - Η εντυπωσιακή εικόνα από 6.800 έτη φωτός
Ένα τεράστιο νέφος αερίων και σκόνης θυμίζει τα κυματιστά πτερύγια ενός ψαριού μονομάχου, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα του Σύμπαντος
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Σε απόσταση περίπου 6.800 ετών φωτός από τη Γη, ένα εντυπωσιακό κοσμικό νέφος ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο σχήμα του, το οποίο παραπέμπει στα μακριά, κυματιστά πτερύγια ενός ψαριού μονομάχου.
Γνωστό ως «Betta Fish Nebula», το νεφέλωμα αποτελείται από τεράστιες συγκεντρώσεις αερίων και διαστρικής σκόνης, που συνθέτουν ένα μοναδικό ουράνιο τοπίο.
Η εντυπωσιακή φωτογραφία, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 23 Νοεμβρίου 2026, καταγράφηκε από την προηγμένη Dark Energy Camera (DECam), ανάλυσης 570 megapixel, η οποία είναι εγκατεστημένη στο τηλεσκόπιο Víctor M. Blanco, διαμέτρου τεσσάρων μέτρων, στο αστεροσκοπείο Cerro Tololo της Χιλής.
Πρόκειται για την πιο λεπτομερή απεικόνιση του συγκεκριμένου νεφελώματος μέχρι σήμερα.
Τα απομεινάρια μιας αστρικής έκρηξης
Πίσω από την εντυπωσιακή ομορφιά του νεφελώματος κρύβεται ένα από τα πιο βίαια φαινόμενα του Σύμπαντος: ο εκρηκτικός θάνατος ενός άστρου.
Το νεφέλωμα, με την επιστημονική ονομασία SNR G295.5+09.7, βρίσκεται στον αστερισμό του Κενταύρου και αποτελεί κατάλοιπο έκρηξης υπερκαινοφανούς αστέρα (supernova), ο οποίος είχε πολλαπλάσια μάζα από τον Ήλιο.
Κατά την έκρηξη, τα εξωτερικά στρώματα του άστρου εκτινάχθηκαν στο Διάστημα. Η ύλη συγκρούστηκε με τα αέρια του διαστρικού χώρου, δημιουργώντας τις φωτεινές γαλάζιες δίνες που διακρίνονται στη φωτογραφία.
Στο εσωτερικό του νεφελώματος βρίσκεται ένας αστέρας νετρονίων, το εξαιρετικά πυκνό κατάλοιπο του πυρήνα του αρχικού άστρου.
Ένα παράθυρο στο παρελθόν του Σύμπαντος
Στο φόντο της φωτογραφίας διακρίνονται χιλιάδες άστρα του Γαλαξία μας, διάχυτα διαστρικά νέφη, αλλά και μακρινοί γαλαξίες.
Λόγω της τεράστιας απόστασης που χωρίζει το νεφέλωμα από τη Γη, το φως που φτάνει σήμερα στα τηλεσκόπια αποτυπώνει την εικόνα του όπως ήταν πριν από περίπου 6.800 χρόνια.
Η φωτογραφία αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο θάνατος ενός άστρου μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα από τα ομορφότερα θεάματα του Σύμπαντος.