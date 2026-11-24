Snapshot Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε επιχείρηση ιδιοκτησίας των δύο κατηγορουμένων.

Σε παρακείμενο αποθηκευτικό χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 111 σφραγισμένες συσκευασίες ξηρού άνθους κάνναβης, βάρους δύο γραμμαρίων η καθεμία, συνολικού βάρους 222 γραμμαρίων, η πώληση των οποίων, σύμφωνα με την Αστυνομία, απαγορεύεται.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

Διαβάστε επίσης