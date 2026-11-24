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Τροποποιήσεις αναμένονται αύριο, Τετάρτη, στα δρομολόγια του προαστιακού στην Αθήνα, λόγω στάσης εργασίας που ανακοίνωσαν οι μηχανοδηγοί.

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ) για αύριο Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με στάση εργασίας των μηχανοδηγών στον Προαστιακό Αθηνών (Πειραιάς- Αεροδρόμιο-Κιάτο- Χαλκίδα) από 04.00 έως 08.00 και από την 20.00 έως την λήξη της βάρδιας.

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες και στους υπόλοιπους κλάδους που αγωνίζονται ενάντια στην ακρίβεια, την υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων και την πολιτική που μετατρέπει την εργασία σε διαρκή αγώνα επιβίωσης» αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και διεκδικεί όπως τονίζει:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, που να ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος ζωής.

* Μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, με μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και πλαφόν στις τιμές ενέργειας και καυσίμων.

* Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με πραγματικές αυξήσεις και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

«Για τους μηχανοδηγούς, ο αγώνας αυτός συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την υποστελέχωση, την εντατικοποίηση της εργασίας, τις αυθαίρετες πειθαρχικές διώξεις και την προσπάθεια μετακύλισης των ευθυνών για τις συστημικές αδυναμίες του σιδηροδρόμου στους εργαζόμενους.

Την ώρα που η Hellenic Train εξακολουθεί να αποφεύγει τον ουσιαστικό διάλογο με το σωματείο μας, οι μηχανοδηγοί απαντούν με συλλογική δράση και διεκδίκηση.Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στη στάση εργασίας και στην απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:30 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος.Η ασφάλεια δεν διαπραγματεύεται. Τα εργασιακά δικαιώματα δεν χαρίζονται. Κατακτώνται με αγώνες. Το σωματείο έχει δώσει το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας για τις ώρες τις στάσεις εργασίας» τονίζεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης.

Για τις τροποποιήσεις δρομολογίων του Προαστιακού Αθήνας αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train.

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