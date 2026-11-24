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Μια σπάνιας έκτασης ιδεολογική και θρησκευτική κατάθεση, όπου η γεωπολιτική του πολέμου στην Ουκρανία μπλέκεται άρρηκτα με την Ορθοδοξία και τη βυζαντινή κληρονομιά, έδωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Σέρβο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα. Η συνέντευξη, πραγματοποιήθηκε για το ντοκιμαντέρ «Το βάπτισμά μας. Ο Πατριάρχης», με αφορμή τα 80ά γενέθλια του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου.

Η συζήτηση γρήγορα ξέφυγε από τα όρια ενός αφιερώματος για την πίστη. Ο Ρώσος πρόεδρος επέλεξε να στείλει πολλαπλά μηνύματα προς τη Δύση, το Κίεβο, αλλά και το Φανάρι, επαναφέροντας στο προσκήνιο την αυτοκρατορική θεωρία της «Τρίτης Ρώμης».

Ο Σέρβος σκηνοθέτης Εμίλ Κουστουρίτσα

«Η Μόσχα είναι η Τρίτη Ρώμη» - Η έμμεση πρόκληση στο Φανάρι

Χωρίς να κατονομάσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ακούμπησε ένα από τα πιο ευαίσθητα νεύρα της παγκόσμιας Ορθοδοξίας. «Η Μόσχα είναι η Τρίτη Ρώμη, τέταρτη δεν θα υπάρξει», δήλωσε κατηγορηματικά.

Αναπτύσσοντας τη δική του ιστορική αλυσίδα, τόνισε: «Ο χριστιανισμός γεννήθηκε στην αρχαία Ρώμη, έπειτα η Ρώμη έπεσε και ο χριστιανισμός μεταφέρθηκε στο Βυζάντιο, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Κωνσταντίνος έγινε ο πρώτος αυτοκράτορας που ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Έπεσε και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όμως ως τότε ο χριστιανισμός είχε ήδη εξαπλωθεί στα ρωσικά εδάφη και είχε φτάσει στη Μόσχα. Έτσι η Μόσχα κληρονόμησε αυτή την πίστη και αυτές τις παραδόσεις. Κατά κάποιον τρόπο έγινε η Τρίτη Ρώμη, ο πνευματικός θεματοφύλακας εκείνων των ιερών αξιών, εκείνης της κληρονομιάς».

Η αναφορά αυτή, που ανάγεται στον 16ο αιώνα και τον μοναχό Φιλόθεο του Πσκοφ, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε απορρίψει ρητά το 2024 τη θεωρία της «Τρίτης Ρώμης» ως γεωπολιτική κατασκευή, υπενθυμίζοντας ότι εκκλησιαστικά υπάρχουν μόνο η Πρεσβυτέρα Ρώμη και η Νέα Ρώμη της Κωνσταντινούπολης. Το ρήγμα μεταξύ Μόσχας και Φαναρίου παραμένει άλλωστε βαθύ από το 2018, όταν η Ρωσική Εκκλησία διέκοψε την κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξαιτίας της παραχώρησης αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2019.

Ο Πούτιν συνέδεσε επίσης ευθέως τη συγκρότηση του ρωσικού έθνους με το 988 και τη Βάπτιση των Ρως από τον Πρίγκιπα Βλαδίμηρο: «Υπήρχαν περίπου 15 σλαβικές εθνοτικές ομάδες. Αλλά δεν υπήρχαν Ρώσοι. Υπήρχε ήδη η ενιαία εξουσία του πρίγκιπα, ένα ενιαίο οικονομικό σύστημα και μια κοινή γλώσσα, η ρωσική. Δεν υπήρχε όμως κοινή θρησκεία. Καθιερώθηκε μια ενιαία θρησκεία, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν ενιαίο ρωσικό λαό και ένα συγκεντρωτικό ρωσικό κράτος».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν

«Κιβωτός σωτηρίας», δυτικές εκκλησίες και τα «μυστικά» της KGB

Όταν ο Κουστουρίτσα τον ρώτησε αν ο ρωσικός πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως «κιβωτός» για όσους πιστεύουν στον Χριστό, ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε χωρίς δισταγμό: «Μπορεί. Απολύτως». Επικαλέστηκε περιπτώσεις Ευρωπαίων που μετακομίζουν στη Ρωσία για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με παραδοσιακές αξίες, παραδεχόμενος ότι δεν πρόκειται για μαζικό ρεύμα, ενώ διεύρυνε την έννοια της «κιβωτού» ώστε να περιλαμβάνει τις τέσσερις παραδοσιακές θρησκείες της χώρας του: την Ορθοδοξία, το Ισλάμ, τον Ιουδαϊσμό και τον Βουδισμό.

Αναφερόμενος στις δυτικές κοινωνίες και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, σημείωσε: «Δεν προσπαθούμε να περιορίσουμε κανέναν σε τίποτα. Αλλά η ιδέα που υποστηρίζει η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως επιβεβαιώνει διαρκώς δημόσια ο Πατριάρχης μας, καθώς και η ρωσική κρατική πολιτική, είναι ότι ο άνθρωπος, η ανθρώπινη πνευματικότητα και, κυρίως, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, ο άνθρωπος ως βιολογικό είδος πρέπει να διαφυλαχθούν».

Στρέφοντας τα βέλη του προς τις δυτικές χριστιανικές εκκλησίες, υποστήριξε: «Φοβάμαι ότι η οπισθοχώρηση αυτών των εκκλησιών, μια κάποια απομάκρυνσή τους από τους κανόνες, δεν ενισχύει τη θέση τους στην κοινωνία αλλά φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ίσως επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν κάτι, να το προσαρμόσουν στην καθημερινή μας ζωή. Στην πραγματικότητα όμως, αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που εξασθενεί η επιρροή των χριστιανικών ιδεών και της εκκλησίας στην κοινωνία και στις συνειδήσεις». Αντίθετα, όταν ο Κουστουρίτσα ανέφερε ότι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στη Βόρεια Αμερική ασπάστηκαν την Ορθοδοξία τα τελευταία πέντε χρόνια, ο Πούτιν σχολίασε: «Ο ορθόδοξος χριστιανισμός, αντίθετα, προσελκύει ανθρώπους επειδή προστατεύει τις αξίες που ανέφερα».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν όσα αφηγήθηκε για τις σχέσεις κράτους και Εκκλησίας στη σοβιετική περίοδο. Υπενθύμισε ότι ο Στάλιν αποκατέστησε το πατριαρχείο το 1943, μετά τις μάχες του Στάλινγκραντ και του Κουρσκ, επειδή «παρά τις προσπάθειες εξόντωσης του κλήρου, την ίδια ημέρα που οι κακουχίες του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου έπεσαν πάνω στη χώρα μας, η Εκκλησία σηκώθηκε για την υπεράσπιση της Πατρίδας μας χωρίς δισταγμό». Προχωρώντας σε μια προσωπική ανάμνηση από τη θητεία του στην KGB, αποκάλυψε πως οι ειδικές μονάδες που παρακολουθούσαν την Εκκλησία - τη μοναδική νόμιμη ιδεολογική αντιπολίτευση στην ΕΣΣΔ - είχαν απρόσμενο αποτέλεσμα: «Όλοι οι αξιωματικοί της KGB που γνωρίζω προσωπικά, όσοι υπηρέτησαν σε εκείνες τις μονάδες, βαπτίστηκαν: δεν μπορούσες δηλαδή να πεις με σιγουριά ποιος επηρέαζε ποιον - αν το κράτος και η KGB επηρέαζαν την Εκκλησία ή ακριβώς το αντίστροφο. Έφερναν πάντα πασχαλινά αυγά και κουλίτσι σε όλους τους υπόλοιπους από εμάς στα άλλα τμήματα».

Η Δύση, ο Ναπολέων, οι ναζί και το κάλεσμα στους Ουκρανούς

Στο γεωπολιτικό σκέλος, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έβαλε στο ίδιο ιστορικό κάδρο τη σημερινή Δύση με τον Ναπολέοντα και τη ναζιστική Γερμανία, επικαλούμενος το ρωμαϊκό δόγμα «διαίρει και βασίλευε». «Μόλις η Ρωσία δυνάμωνε, εμφανίζονταν αμέσως δυνάμεις που επιθυμούσαν να εφαρμόσουν το "διαίρει και βασίλευε"», είπε, προσθέτοντας για τις εισβολές του Ναπολέοντα, τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: «Πιστεύω ότι οι ιδεολογικοί παράγοντες έπαιξαν απολύτως δευτερεύοντα ή τριτεύοντα ρόλο εκεί. Οι σημαντικότεροι παράγοντες ήταν ζητήματα γεωπολιτικού συμφέροντος και η νοοτροπία του "διαίρει και βασίλευε"».

Συνδέοντας ευθέως την επιχειρηματολογία του με τη σημερινή σύγκρουση, ανέφερε: «Και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής του "διαίρει και βασίλευε" και μια προσπάθεια να αποδυναμωθεί το δυναμικό της Ρωσίας, να γίνει πιο υποχωρητική και τελικά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους».

Απευθυνόμενος στους Ουκρανούς, υποστήριξε ότι η αποβιομηχάνιση και η δημογραφική κατάρρευση της χώρας - ισχυρίστηκε ότι από 51-52 εκατομμύρια το 1986 έχουν απομείνει περίπου 20 εκατομμύρια - «δεν συνέβη τώρα, ούτε τις τελευταίες εβδομάδες ως αποτέλεσμα των αντιποίνων των ρωσικών πυραυλικών δυνάμεων. Όχι, κατέρρευσε από μόνο του. Γιατί; Επειδή την εξουσία στην Ουκρανία δεν την κατέλαβαν οι πατριώτες της, αλλά εθνικιστές. Η διαφορά μεταξύ πατριωτισμού και εθνικισμού είναι ότι οι πατριώτες αγαπούν τη χώρα τους, ενώ οι εθνικιστές μισούν άλλους λαούς». Κάλεσε σε «ενότητα με την ευρύτερη έννοια», διευκρινίζοντας «ίσως όχι ως μέρος ενός ενιαίου κράτους, δεν μιλάω καθόλου γι' αυτό», ενώ για τους Ουκρανούς στρατιώτες δήλωσε: «Δεν θέλω να πω ότι πρέπει να παραδοθούν, γιατί ακούγεται κάπως ταπεινωτικό. Άλλωστε πολεμούν, συνεχίζουν να πολεμούν. Θα ήθελα να τους πω να περάσουν στη δική μας πλευρά, γιατί είναι η κοινή μας πλευρά - και η σωστή πλευρά της ιστορίας».

Σε ερώτηση του Κουστουρίτσα για το αν τη νίκη στον πόλεμο θα κρίνει η ταχύτητα των πυραύλων ή το ορθόδοξο πνεύμα, ο Πούτιν απάντησε: «Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και θεμελιώδες σήμερα δεν είναι η ταχύτητα των πυραύλων, αλλά η ταχύτητα της σκέψης. Σήμερα αυτό που μετράει είναι η μαθηματική γνώση, διότι ο ρυθμός αλλαγής στον στρατιωτικοτεχνικό τομέα είναι απίστευτος. Και όποιος σκέφτεται πιο καθαρά και αντιδρά πιο γρήγορα στα τρέχοντα γεγονότα και τις προκλήσεις, αυτός είναι που κερδίζει. Όσο για το πνευματικό θεμέλιο, τη δύναμη του πνεύματος, αυτό εννοείται».

Η κρυφή βάπτιση του Πούτιν από τον πατέρα του Πατριάρχη Κυρίλλου

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Ρώσος πρόεδρος στάθηκε στον προσωπικό του δεσμό με τον Πατριάρχη Κύριλλο, περιγράφοντας πώς ανακάλυψαν χρόνια αργότερα ότι τον είχε βαπτίσει ο πατέρας του προκαθημένου της Ρωσικής Εκκλησίας. «Όλα έγιναν κρυφά, χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας μου, επειδή ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, που ήταν αθεϊστική οργάνωση», αφηγήθηκε, εξηγώντας πως η μητέρα του μαζί με τη γειτόνισσά τους, Μπάμπα Άνια, τον πήγαν στον Καθεδρικό Ναό της Μεταμορφώσεως στο Λένινγκραντ, ανήμερα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις 21 Νοεμβρίου. Ο ιερέας πρότεινε να του δώσουν το όνομα Μιχαήλ, αλλά η μητέρα του απάντησε: «Πάτερ, συγγνώμη, αλλά έχουμε ήδη ονομάσει το παιδί Βλαντίμιρ, από τον πατέρα του».

Όταν χρόνια αργότερα ο Πούτιν συζητούσε με τον Πατριάρχη Κύριλλο, η αλήθεια αποκαλύφθηκε μέσα από έναν απρόσμενο διάλογο: «Ρώτησα: "Πού ακριβώς στο Λένινγκραντ υπηρετούσε ο πατέρας σας;" Και απάντησε: "Στον Καθεδρικό Ναό της Μεταμορφώσεως". Σε εκείνο το σημείο μπήκα σε υποψίες, οπότε ρώτησα: "Πώς λεγόταν;" Μου είπε: "Μιχαήλ". "Υπήρχαν άλλοι Μιχαήλ εκεί εκείνη την εποχή;" ρώτησα. Μου είπε: "Όχι, δεν υπήρχαν άλλοι Μιχαήλ". "Ξέρετε, Παναγιώτατε, φαίνεται πως ο πατέρας σας ήταν εκείνος που με βάπτισε", του είπα. Όταν έφτασα στο κομμάτι με τη μητέρα μου, τα μάτια του άνοιξαν διάπλατα και έμεινε έκπληκτος».

«Τελικά, ο γιος του έγινε Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, ενώ το αγόρι από την οικογένεια της εργατικής τάξης που είχε βαπτίσει κάποτε έγινε Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δεν είναι αυτό ένα είδος θαύματος;» κατέληξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, δίνοντας τον τόνο μιας συνέντευξης που αξιοποιεί στο έπακρο τη θρησκευτική παράδοση για να θωρακίσει το αφήγημα του Κρεμλίνου.

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