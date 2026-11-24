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Το άγχος και το στρες αποτελούν κοινό παρονομαστή στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων που κατοικούν στις μεγαλουπόλεις των πέντε ηπείρων – με το αυξανόμενο κόστος ζωής, την περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και δημόσια αγαθά και την κίνηση να συνιστούν παράγοντες που ενισχύουν τη δυσφορία των πολιτών.

Σύμφωνα με έρευνα της Remitly, η Αθήνα κατατάσσεται στις 10 πιο στρεσογόνες πόλεις παγκοσμίως – συμπέρασμα που προέκυψε από ανάλυση περισσότερων από 170 μεγάλων πόλεων.

Για την κατάταξη εξετάστηκαν 5 παράγοντες που θα αποτελούν πηγές άγχους για τους πολίτες: ο μέσος χρόνος μετακίνησης, το κόστος ζωής, η υγειονομική περίθαλψη, ο δείκτης εγκληματικότητας και η ρύπανση.

Σύμφωνα με τη Remitly, η Νέα Υόρκη αναδείχθηκε η πιο στρεσογόνος πόλη στον κόσμο, με βαθμολογία στρες 7,56 στα 10, λόγω του συνδυασμού κυκλοφοριακής συμφόρησης, υψηλών ποσοστών εγκληματικότητας και αυξημένων επιπέδων ρύπανσης.

Η Αθήνα κατατάσσεται στην 7η θέση στη δεκάδα με τις πιο στρεσογόνες πόλεις, με σκορ 7,23/10.

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ανάλυση, ο μέσος Αθηναίος χρειάζεται σχεδόν μισή ώρα κατά μέσο όρο για να διανύσει μία απόσταση 10 χιλιομέτρων, ενώ βρίσκεται κάτω από το Μιλάνο και το Λονδίνο όσον αφορά στο αυξημένο κόστος ζωής και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης την οποία απολαμβάνουν οι κάτοικοι της ελληνικής πρωτεύουσας.

Από την άλλη, το Αϊντχόφεν στην Ολλανδία είναι η λιγότερο αγχωτική πόλη για να ζει κανείς, συγκεντρώνοντας μόλις 2,34 στα 10, χάρη στις σχετικά σύντομες μετακινήσεις, την ισχυρή υγειονομική περίθαλψη και τα χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας.

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