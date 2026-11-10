Eurostat: Η Ελλάδα στην 6η χειρότερη θέση αναφορικά με τη σχέση τιμών κατοικιών - εισοδήματος

Snapshot Ο δείκτης τιμών κατοικιών προς εισόδημα στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 6,8% μεταξύ 2015 και 2025.

Σε 17 χώρες της ΕΕ οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν ταχύτερα από το μέσο οικογενειακό εισόδημα.

Η Ελλάδα κατέχει την 6η χειρότερη θέση με αύξηση 24,3% στον δείκτη τιμών κατοικιών προς εισόδημα.

Η Πορτογαλία σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στον δείκτη. Snapshot powered by AI

Οι τιμές των ακινήτωνστην ΕΕ αυξήθηκαν, ωστόσο τα εισοδήματα των Ευρωπαίων δεν ακολούθησαν αντίστοιχα ανοδική πορεία.

Αυτό δείχνουν τα δεδομένα της Eurostat για το 2025, σύμφωνα με τα οποία ο δείκτης των τιμών των κατοικιών ως προς το εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέβηκε κατά 6,8% σε μία δεκαετία (συγκριτικά με το 2015).

Αυτό σημαίνει πως οι τιμές των ακινήτων σε 17 συνολικά χώρες του μπλοκ αυξήθηκαν ταχύτερα από το οικογενειακό εισόδημα σε διάστημα 10 ετών.

Η Ελλάδα στις χώρες με την υψηλότερη αύξηση

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν πως στην Ελλάδα οι τιμές των ακινήτων ανέβηκαν σε σχέση με το μέσο οικογενειακό εισόδημα σε διάστημα 10 ετών.

Ως εκ τούτου, στην κατάταξη αυτή, η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση, σημειώνοντας άνοδο 24,3% στον συγκεκριμένο δείκτη.

Μεταξύ 2015 και 2025, η Πορτογαλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στον δείκτη τιμών κατοικιών προς το εισόδημα (+60,8%), ακολουθούμενη από την Ολλανδία (+34,3%), την Ουγγαρία (+26,5%), Τσεχία (+25,8%) και την Ισπανία (+24,5%).

Φυσικά, οι εθνικές εξελίξεις καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της εκάστοτε χώρας στον δείκτη, καθώς αν και παρατηρήθηκε αύξηση σε 17 χώρες της ΕΕ, καταγράφηκε μείωση στις υπόλοιπες 10.

Χαρακτηριστικά, η Ρουμανία σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση στον δείκτη (-42,8%), ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (-25,2%) και τη Βουλγαρία (-16,2%).

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί πως αν και τα στοιχεία αυτά συγκρίνουν τις μεταβολές των τιμών σε σχέση με τις μεταβολές του εισοδήματος, δεν κατατάσσουν τις χώρες με βάση το πόσο ακριβές είναι οι κατοικίες σε σύγκριση με τα επίπεδα εισοδήματος σε απόλυτους όρους.