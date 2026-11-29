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Συγκέντρωση Αλβανών πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με αφορμή την επέτειο της ανεξαρτησίας της Αλβανίας, ωστόσο οι εικόνες που κυκλοφόρησαν από την εκδήλωση προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Στο επίκεντρο βρέθηκε σημαία με τον χάρτη της λεγόμενης «Μεγάλης Αλβανίας», στην οποία εμφανίζονται και ελληνικά εδάφη, συνοδευόμενη από την επιγραφή «Autochthonous» (Αυτόχθονες).

Σύμφωνα με τις αναφορές που συνοδεύουν το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, στον συγκεκριμένο χάρτη περιλαμβάνονται έξι ελληνικές περιοχές. Η Κέρκυρα, η Θεσπρωτία, τα Ιωάννινα, η Πρέβεζα, η Άρτα και η Φλώρινα.

Η εμφάνιση τέτοιων συμβόλων στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας, απέναντι από τη Βουλή και σε μικρή απόσταση από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των αλυτρωτικών αντιλήψεων που εξακολουθούν να εκφράζονται σε μερίδα εθνικιστικών κύκλων της Αλβανίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε αντιδράσεις, με το ερώτημα που τίθεται να αφορά και την παρουσία τέτοιων συμβόλων σε μια συγκέντρωση στο πλέον κεντρικό σημείο της Αθήνας.

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