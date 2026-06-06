Αλβανοί κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος - Διαμαρτυρήθηκαν για το πολυτελές θέρετρο

Στο πλευρό των διοργανωτών συντάσσονται πολυάριθμες άλλες ενώσεις και σωματεία

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Αλβανοί κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος - Διαμαρτυρήθηκαν για το πολυτελές θέρετρο
ΕΛΛΑΔΑ
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Δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με πλακάτ, τα χαρακτηριστικά φλαμίγνκο και συνθήματα, πραγματοποιούν αυτή την ώρα, στην πλατεία Συντάγματος, Αλβανοί που ζουν στην Ελλάδα, μετά από κάλεσμα που απηύθυνε η Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών.

Στο πλευρό των διοργανωτών συντάσσονται πολυάριθμες άλλες ενώσεις και σωματεία από την Ελλάδα, σύλλογοι μεταναστών και άλλες συλλογικότητες. Το βασικό μήνυμα που στέλνουν οι διαδηλωτές είναι το «Ούτε γη, ούτε νερό - Όχι στο ξεπούλημα της γης μας και στην οικολογική καταστροφή για τα κέρδη των ολιγαρχών».

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Μεγάλες διαδηλώσεις και στην Αλβανία

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν επίσης σήμερα σε προστατευμένη περιοχή στην αλβανική ακτή για να καταγγείλουν το σχέδιο να κατασκευαστεί εκεί ένα πολυτελές θέρετρο από εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οικολόγοι απ' όλη τη χώρα και κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στη λιμνοθάλασσα Βιόσα-Νάρτα σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Τιράνων, όπου τις τελευταίες ημέρες δημιουργούνταν ένα εργοτάξιο.

«Όλη αυτή η θαλάσσια έκταση είναι μια προστατευμένη ζώνη. Το να καταστραφεί θα είναι μοιραίο για τη βιοποικιλότητα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Εμιλιόνα Πούγια, η οποία εργάζεται στο χρηματοοικονομικό τομέα.

Σε μια παραλία με άμμο μπροστά στα γαλανά νερά, μερικοί διαδηλωτές κρατούσαν κόκκινες αλβανικές σημαίες, άλλοι είχαν φέρει μαζί τους φουσκωτά ή χάρτινα ροζ φλαμίνγκο, τα πουλιά που έχουν γίνει σύμβολο του κινήματος, και φώναζαν «Ακυρώστε το σχέδιο!».

Επεισόδια είχαν ξεσπάσει στο μέρος αυτό στη διάρκεια μιας πρώτης διαδήλωσης στα τέλη Μαΐου, μετά την τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων για την οριοθέτηση της ζώνης, τα οποία έχουν έκτοτε αφαιρεθεί. Άνθρωποι είχαν σπεύσει βλέποντας στο διαδίκτυο μπουλντόζες πάνω στην παραλία.

Τα μηχανήματα αυτά δεν βρίσκονταν εκεί σήμερα.

Οι διαδηλώσεις εναντίον αυτού του σχεδίου, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ και συνδέεται με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, την Ιβάνκα Τραμπ, και τον σύζυγό της, τον Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν πάρει έκταση στην Αλβανία.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται κάθε βράδυ εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα στα Τίρανα, την πρωτεύουσα, για να καταγγείλουν την προγραμματισμένη καταστροφή, όπως λένε, ολόκληρων τμημάτων της προστατευμένης περιοχής Βιόσα-Νάρτα.

Η λιμνοθάλασσα αυτή αποτελεί καταφύγιο πολλών αποδημητικών πτηνών, μεταξύ των οποίων τα ροζ φλαμίνγκο.

«Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη διαφάνεια αυτής της διαδικασίας, αλλά επίσης το γεγονός ότι όλο αυτό έγινε με πλήρη περιφρόνηση της περιβαλλοντικής σημασίας αυτής της ζώνης», εξήγησε η Ντενίσα Κάζα, μέλος της αλβανικής ένωσης προστασίας του περιβάλλοντος PPNEA, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μία από τις πιο σημαντικές τοποθεσίες βιοποικιλότητας της Μεσογείου».

Ο αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» και ότι το σχέδιο αυτό δεν έχει ακόμα εγκριθεί. Υπογράμισε πως «οι καλύτεροι ειδικοί» στον κόσμο «έχουν κινητοποιηθεί» και ότι πρόκειται «για τη δημιουργία κάτι μοναδικού».

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