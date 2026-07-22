Σταύρος Γεωργίου: Πολλαπλά τραύματα σε κεφάλι, θώρακα στη σορό του δικηγόρου - Αγνοείται το κινητό

Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι ο θάνατος προήλθε από βαριές κακώσεις, προκληθείσες από επανειλημμένα χτυπήματα με χέρια, πόδια και πιθανώς σε επιφάνεια.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Σταύρος Γεωργίου: Πολλαπλά τραύματα σε κεφάλι, θώρακα στη σορό του δικηγόρου - Αγνοείται το κινητό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα από θλων και αμβλύ όργανο.
  • Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι ο θάνατος προήλθε από βαριές κακώσεις, προκληθείσες από επανειλημμένα χτυπήματα με χέρια, πόδια και πιθανώς σε επιφάνεια.
  • Η επίθεση χαρακτηρίζεται από μεγάλη αγριότητα, με χτυπήματα που προκάλεσαν μεγάλη απώλεια αίματος.
  • Το κινητό τηλέφωνο του θύματος δεν έχει εντοπιστεί, γεγονός που θεωρείται σημαντικό για την εξέλιξη των ερευνών.
  • Το γραφείο δεν είχε κάμερες ασφαλείας, ενώ οι αρχές ερευνούν το υλικό από την είσοδο της πολυκατοικίας για τον εντοπισμό των δραστών.
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Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα από θλων και αμβλύ όργανο φέρει ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης (22/7).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές που εξέτασαν τη σορό, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του προήλθε από βαριές κακώσεις. Ο νεκρός δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα πιθανότατα με χέρια κι ενδεχομένως και πόδια, ενώ πιθανολογείται ότι τον χτύπησαν και σε κάποια επιφάνεια, ενδεχομένως στο κρεβάτι, που του προκάλεσαν βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ο αριθμός των δραστών, αν ήταν δηλαδή ένα άτομο ή περισσότερα.

Χτυπήματα μεγάλης αγριότητας

Από την αυτοψία στον χώρο, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών διαπίστωσαν ότι ο δράστης ή οι δράστες επιτέθηκαν με ιδιαίτερη αγριότητα, χτυπώντας κυρίως το θύμα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ στο γραφείο δεν υπήρχε σύστημα καταγραφής με κάμερες ασφαλείας, παρά μόνο στην είσοδο της πολυκατοικίας. Απ' αυτό το υλικό ευελπιστούν οι Αρχές να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου.

Δεν εντοπίστηκε ακόμη το κινητό του τηλέφωνο

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών που σαρώνουν το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο ενδεχομένως θα δώσει σημαντικές πληροφορίες για τις τελευταίες κινήσεις του ποινικολόγου και τις επαφές με τις οποίες συνομίλησε. Εξετάζεται το ενδεχόμενο, ο δράστης ή οι δράστες του εγκλήματος, να το πήραν μαζί τους φεύγοντας, για να κρύψουν τα ίχνη τους, που πιθανόν να βρίσκονται στο κινητό του δολοφονηθέντα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σταύρος Γεωργίου δεν είχε επικοινωνήσει με τους οικείους του για αρκετές ώρες, προκαλώντας ανησυχία στην οικογένειά του. Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του επιχείρησαν επανειλημμένα να τον καλέσουν, χωρίς όμως να λάβουν απάντηση.

Όταν η αγωνία τους κορυφώθηκε, μετέβησαν στο γραφείο του και χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι, χωρίς ανταπόκριση. Τις φωνές των κοριτσιών άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Μόλις άνοιξε ο χώρος, αποκαλύφθηκε το τραγικό θέαμα, με τον γνωστό ποινικολόγο να βρίσκεται νεκρός στο εσωτερικό του γραφείου του.

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