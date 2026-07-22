Σταύρος Γεωργίου - θυρωρός: «Κατάλαβαν τα κορίτσια τι αντίκρισα κι έβαλαν τα κλάματα»

Snapshot Ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε δολοφονημένος με σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι στο γραφείο του στην Αθήνα.

Ο θυρωρός της πολυκατοικίας άνοιξε την πόρτα μετά από κλήση ενοίκου και εντόπισε τη σορό, προκαλώντας σοκ σε αυτόν και στα παιδιά που βρίσκονταν εκεί.

Το κινητό τηλέφωνο και ο υπολογιστής του θύματος έχουν παραληφθεί από τις αρχές για ανάλυση, ενώ το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει άγνωστο.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να αποκαλύψει τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου του γνωστού ποινικολόγου. Snapshot powered by AI

Άγρια δολοφονημένος εντοπίστηκε στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας ο γνωστός δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου.

Όπως είπε ο θυρωρός της πολυκατοικίας, ο οποίος κλήθηκε να ανοίξει το γραφείο, κατόπιν κλήσης από ένοικο της πολυκατοικίας, που άκουγε τα κορίτσια να ουρλιάζουν επανειλημμένα «μπαμπά άνοιξέ μας», το θέαμα όταν άνοιξαν την πόρτα, ήταν σοκαριστικό...

«Άκουσε ένας ένοικος τις φωνές των κοριτσιών, που φώναζαν "μπαμπά άνοιξέ μας". Και με πήρε ο ένοικος τηλέφωνο και ήρθα στην πολυκατοικία να ανοίξω το γραφείο του Σταύρου Γεώργιου, για να δούμε τι έχει συμβεί.

«Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι, κατάλαβαν τα κορίτσια κι έβαλαν τα κλάματα»

Ανοίγω την πόρτα του δωματίου, η οποία δεν ήταν κλειδωμένη, την είχαν μισοκλείσει, είδα το κρεβάτι άδειο, κάνω έτσι και τον είδα ξάπλα. Δεν μπήκα πιο μέσα, γιατί καταλαβαίνεις τι μπορεί να έχει συμβεί, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι, κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα, ήρθε η Αστυνομία, παρέδωσα το κλειδί.

Είναι της Αστυνομίας η υπόθεση. Ακόμα δεν έχω συνέλθει, το σοκ ήταν μεγάλο και για μένα και για τα κορίτσια», λέει ο θυρωρός.

Πριν από περίπου 12 ώρες ο θάνατος

Ο Σταύρος Γεωργίου ήταν νεκρός έως και 12 ώρες πριν μεταβούν στο σημείο οι αστυνομικοί με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό του και διαπίστωσε ότι έφερε βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο θάνατός του προήλθε από χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή θα αποκαλύψει τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου του γνωστού ποινικολόγου.

Ψάχνουν κάμερες, άνοιξε την πόρτα στον δολοφόνο του

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό τόσο από την πολυκατοικία, όσο κι από όμορα κτήρια με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, έτσι ώστε να διαπιστώσουν ποιοι εισήλθαν στο χώρο μετά τον Σταύρο Γεωργίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης στην πόρτα του γραφείου, κάτι που σημαίνει ότι το θύμα άνοιξε την πόρτα στον δράστη ή τους δράστες της δολοφονίας του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί το κίνητρο του δράστη ή των δραστών, καθώς γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος στους χώρους του γραφείου, ενώ ήδη το κινητό του τηλέφωνο και ο υπολογιστής έχουν περιέλθει στα χέρια των ειδικών της ΕΛΑΣ που θα τα «ξεχψαχνίσουν» για να βρουν πιθανά στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

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