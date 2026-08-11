Φονικός σεισμός στην Κολομβία: Στους 224 οι νεκροί - 1.000 στρατιώτες σε 40 σημεία λόγω λεηλασιών

Snapshot Ο σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία έχει προκαλέσει τουλάχιστον 224 θανάτους και εκατοντάδες τραυματίες.

Η Γεωλογική Υπηρεσία κατέγραψε 47 μετασεισμούς, με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 4,8 Ρίχτερ.

Ο στρατός αναπτύχθηκε με πάνω από 1.000 στρατιώτες σε 40 σημεία για την αποτροπή λεηλασιών και τη διασφάλιση της τάξης.

Η πρωτεύουσα Valle del Cauca και η πόλη Κάλι βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία. Snapshot powered by AI

Με τις αγωνιώδεις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να συνεχίζονται, αναζητώντας εγκλωβισμένους στα ερείπια που άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, το πρωί της Δευτέρας, ο αριθμός των θυμάτων εξακολουθεί να αυξάνεται δραματικά.

Τουλάχιστον 224 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί, με αδιευκρίνιστο προς το παρόν τον αριθμό των αγνοουμένων, με ισπανικά μέσα να μιλούν για 3.000, ενώ ο Κολομβιανός πρόεδρος περιόρισε τον αριθμό σε 188.

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας έχει καταγράψει 47 μετασεισμούς μέχρι τις 6:30 μ.μ. (τοπική ώρα), προειδοποιώντας ότι η γη θα συνεχίσει να «χορεύει». Το μέγεθος του μεγαλύτερο μετασεισμού ήταν 4,8 Ρίχτερ, «χαμηλό σε σύγκριση με τον κύριο σεισμό».

La @ArmadaColombia llegó a #Buenaventura para ayudar a los damnificados y evaluar las condiciones de la infraestructura militar averiada por el terremoto de gran magnitud que hoy enluta al país. 🖤⚓️ pic.twitter.com/0pjHyRYm2Q — Comandante Armada de Colombia (@COMANDANTE_ARC) August 10, 2026

Εξαιτίας της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί, ο στρατός κλήθηκε για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα λεηλασιών. Ο Κολομβιανός πρόεδρος τόνισε την παρουσία περισσότερων από χιλίων στρατιωτών στους δρόμους από τα ξημερώματα της επομένης του σεισμού. Το μέτρο επιδιώκει να σταματήσει τις λεηλασίες και να εγγυηθεί την προστασία των πολιτών.

Η πρωτεύουσα Valle del Cauca διέρχεται μια από τις πιο σοβαρές καταστάσεις της μετά τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το Κάλι. Ενόψει της έκτακτης ανάγκης, οι αρχές απάντησαν με τη στρατιωτικοποίηση 40 στρατηγικών σημείων της πόλης, όπου 1.000 άνδρες του Εθνικού Στρατού φρουρούν τους δρόμους. Η στρατιωτική ανάπτυξη ενισχύθηκε με την άφιξη 400 στρατιωτών.

🚨🇨🇴 #EsNoticia | Ya están en Cali los 400 soldados del Ejército Nacional que reforzarán la seguridad de la ciudad, en cumplimiento de lo acordado por el señor Presidente de la República, @ABDELAESPRIELLA, la Cúpula Militar y las autoridades del #ValleDelCauca y #Cali.



Con este… pic.twitter.com/9HCOHKMZVz — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 11, 2026

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