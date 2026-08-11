Λιβύη: Ανατίναξαν τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Χαφτάρ

Snapshot Ο υποστράτηγος Φαουζί αλ-Μανσούρι, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Εθνικού Στρατού της Ανατολικής Λιβύης, σκοτώθηκε από έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στη Βεγγάζη.

Η έκρηξη σημειώθηκε καθώς ο αλ-Μανσούρι έμπαινε στο αυτοκίνητό του έξω από την οικία του στην περιοχή Χαβάρι της Βεγγάζης.

Ο αλ-Μανσούρι διορίστηκε διευθυντής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών το 2024 με τον βαθμό του υποστράτηγου.

Η δολοφονία αναδεικνύει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις ασφαλείας στη Λιβύη παρά την κατάπαυση του πυρός του 2020.

Η χώρα παραμένει διαιρεμένη μεταξύ του Εθνικού Στρατού της Ανατολικής Λιβύης και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης εθνικής ενότητας με έδρα την Τρίπολη. Snapshot powered by AI

Ο υποστράτηγος Φαουζί αλ-Μανσούρι, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Εθνικού Στρατού της Ανατολικής Λιβύης, του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ σκοτώθηκε όταν εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός στο αυτοκίνητό του έξω από την οικία του στη Βεγγάζη.

Ο αλ-Μανσούρι σκοτώθηκε όταν πυροδοτήθηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός καθώς έμπαινε στο αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του στην περιοχή Χαβάρι της Βεγγάζης αργά τη Δευτέρα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο δύο πηγές ασφαλείας.

Ο αλ-Μανσούρι διορίστηκε διευθυντής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών στη Βεγγάζη, με τον βαθμό του υποστράτηγου, το 2024.

Η δολοφονία υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις ασφαλείας στη Λιβύη, όπου αντίπαλες διοικήσεις και ένοπλες ομάδες διατήρησαν επιρροή παρά την κατάπαυση του πυρός του 2020 που σταμάτησε τον μεγάλο πόλεμο.

Η Λιβύη χωρίστηκε το 2014 μεταξύ αντίπαλων ανατολικών και δυτικών φατριών μετά από μια εξέγερση που υποστηρίχθηκε από το ΝΑΤΟ το 2011 και ανέτρεψε τον Μουαμάρ Καντάφι.

Ο LNA, υπό την ηγεσία του Χαλίφα Χαφτάρ, ελέγχει μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας Λιβύης. Ευθυγραμμίζεται με τις αρχές που εδρεύουν στην ανατολική πόλη της Βεγγάζης.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης εδρεύει στην πρωτεύουσα, Τρίπολη, και ελέγχει μεγάλο μέρος του δυτικού τμήματος της χώρας.